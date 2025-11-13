Қостанай сотында дәрігерді соққыға жығу дерегі бойынша апелляциялық шағым қаралды
Іс материалдарына сәйкес, биылғы жылдың шілде айында сотталушы қабылдау кезінде уролог-дәрігермен жанжалдасып, әдейі оның ауыз тұсына жұдырық сілтеген, соққыдан жәбірленуші еденге құлап, шүйдесімен қабырғаға соғылған.
Салдарынан дәгірер жабық бассүйек-ми жарақатын алып, ол денсаулыққа ауыр зиян келтіру ретінде бағаланған.
Қостанай қаласының №2 сотының үкімімен ер адам абайсызда денсаулыққа ауыр зиян келтіргені үшін кінәлі деп танылып, оған қылмыстық-атқару жүйесінің ең төменгі қауіпсіздік мекемесінде алты ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған.
Жазаны анықтау кезінде сот ҚР ҚК-нің 55-бабы 2-бөлігі 1-тармағын басшылыққа алып, яғни ауырлататын мән-жайлар болмаған және жасалған қылмыстың құрамында көрсетілмеген жеңілдететін мән-жай болған жағдайда, кішігірім ауырлықтағы қылмыс үшін негізгі жаза мерзімі немесе мөлшері оның жартысынан аспауға тиіс екенін ескерген. Сот алқасы бірінші сатыдағы соттың үкімімен келісіп, оны өзгеріссіз қалдырды.
Бұған дейін Қарағанды облысының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында абайсызда жеті адамның өлiмiне әкеліп соққан жүргізушіге қатысты қылмыстық іс қаралғанын жазғанбыз.