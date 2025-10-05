Алматы облысында шекара қызметіндегі сарбаз көз жұмды
Сурет: gov.kz
2025 жылғы 5 қазанда Алматы облысы бойынша департаменттің медициналық қамтамасыз ету бөлімшесінде ҚР ҰҚК Шекара қызметінің қатардағы жауынгер қайтыс болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Медициналық қызметкерлердің алдын ала қорытындысына сәйкес, өлімнің себебі — менингококцемия.
Аталған факті бойынша Алматы қаласы Наурызбай ауданының полиция басқармасында сотқа дейінгі тергеу тіркелді. Қызметтік тексеріс басталды.
"Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі марқұмның туыстары мен жақындарына қайғырып көңіл айтады". ҚР ҰҚК-ның баспасөз қызметі
Бұған дейін Алматыда мерзімді әскери қызметтегі сарбаз үшінші қабаттан секіріп кеткені белгілі.
