Оқиғалар

Алматыда үшінші қабаттан секіріп кеткен сарбаздың денсаулығына қатысты тың мәлімет жарияланды

Дәрігер, Алматы, үшінші қабат, секіру, сарбаз, денсаулығы, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.10.2025 13:57 Сурет: Zakon.kz
4 қазанда Алматыда мерзімді қызметтегі сарбаз биіктіктен секіріп кетті. Оның аман, қазір ауруханада екені белгілі. Дәрігерлер жарақат алған жігіттің денсаулығына қатысты мәліметпен бөлісті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қалалық денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі 2007 жылғы мерзімді қызметтегі сарбаздың  "биіктіктен құлап, алған жарақат" диагнозымен қалалық жедел жәрдем ауруханасына келіп түскенін, қазір қажетті медициналық ем-шараларын алып жатқанын растады. 

"Науқасты дәрігерлердің көпсалалы тобы шұғыл тексерді. Барлық қажетті клиникалық және аспаптық зерттеулер жүргізілді. Науқастың жалпы жағдайы орташа", - деп түсіндіреді дәрігерлер.

Сондай-ақ салалық басқарма әскери қызметші бейінді бөлімшеге жатқызылғанын нақтылады.

"Емдеу ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің диагностика және емдеу хаттамасына сәйкес толық көлемде қабылданады". Алматы қаласы Денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі

Мерзімді сарбаз Алматыда үшінші қабаттан секіріп кетті. Бұған дейін қызмет барысында дәрігерлер оған "айналаға бейімделу бұзылысы" диагнозын қойған (сарбаз әскерге шақырылмас бұрын жақын туысынан айырылған). Ол әскери-дәрігерлік комиссияның шешімін күтіп жүрген болатын.  

 Бұған дейін Алматы облысында шекара қызметіндегі сарбаз көз жұмғанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
