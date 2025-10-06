#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+9°
$
547.57
642.63
6.68
Оқиғалар

Карағанды облысындағы тірек пунктінің полицейі сауығып келеді

Больница, поликлиника, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, пациенты, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 11:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Карағанды қаласы Михайлов полиция бөлімінің тірек пунктінің учаскелік инспекторының жағдайы енді аса ауыр емес, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оқиға 30 қыркүйек күні кешке жария болды. Сол күні аға учаскелік инспектор полиция тірек пунктіне жұмысқа келгенде, диванда өлім белгілерімен жатқан жалаңаш қызды тауып алған. Ал әріптесі – полиция майоры басқа бөлмеде жұмыс үстелінің жанында ес-түссіз жатқан.

"Патриот" Telegram-арнасы, майордың хәлі аса ауыр күйден шығарылғанын жазды.


"36 жастағы науқастың жағдайы ауыр. Бірақ аса ауыр емес. Жақсару динамикасы бар", – деді Қарағанды облысы Денсаулық сақтау басқармасының баспасөз қызметі.

Егер полиция майорының емі сәтті аяқталса, ауруханадан шыққаннан кейін оны тергеуші күтіп тұр. Ол 23 жастағы Эльмираның өліміне байланысты қылмыстық іс аясында жауапқа тартылады. Белгілі болғандай, марқұмның артында анасы мен күн сайын анасын іздейтін төрт жасар баласы қалған.

Эльмираның туыстары өлімнің нақты себебін білу үшін химика-токсикологиялық сараптаманың қорытындысын күтуде.

"Эльмира жұмыс істемеген. Баласын тәрбиелеп отырған. Полиция қызметкерін бұрыннан білетін", – делінген хабарламада.

Бұған дейін Алматыда үшінші қабаттан секіріп кеткен сарбаздың денсаулығына қатысты тың мәлімет жарияланғанын жазған болатынбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Жамбыл облысы полиция департаментінің жаңа бастығы тағайындалды
13:06, Бүгін
Жамбыл облысы полиция департаментінің жаңа бастығы тағайындалды
Қостанай облысындағы "Желқуар" автомобильдік өткізу пунктінің жұмысы уақытша тоқтатылды
18:41, 29 наурыз 2024
Қостанай облысындағы "Желқуар" автомобильдік өткізу пунктінің жұмысы уақытша тоқтатылды
Петропавлда жүк тиеуші жігіт қыздарға жақсы көріну үшін полицей киімін заңсыз киген
20:19, 23 қараша 2022
Петропавлда жүк тиеуші жігіт қыздарға жақсы көріну үшін полицей киімін заңсыз киген
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: