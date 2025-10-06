#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
545.67
636.41
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
545.67
636.41
6.57
Оқиғалар

Абай облысында полиция 6 есірткі жеткізу арнасына тосқауыл қойды

Абай облысында полицейлер 2025 жылдың өткен кезеңінде 184 есірткі құқық бұзушылығын тіркеді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда айтарлықтай көп. Олардың ішінде 85 дерек қылмыстық істер санатына жатады. , сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 14:27 Сурет: ҚР ІІМ
Абай облысында полицейлер 2025 жылдың өткен кезеңінде 184 есірткі құқық бұзушылығын тіркеді. Бұл өткен жылмен салыстырғанда айтарлықтай көп. Олардың ішінде 85 дерек қылмыстық істер санатына жатады.

Көпшілігі – есірткі сату фактісі, барлығы 66 жағдай тіркелген. Сондай-ақ контрабанда, насихаттау және есірткі құрамдас өсімдіктерді заңсыз өсіру деректері анықталды.

Полицейлер заңсыз айналымнан 415 келіден астам есірткі мен психотроптық заттарды тәркіледі.

Бұл өткен жылмен салыстырғанда екі есеге көп. Негізінен марихуана, гашиш, психотроптық препараттар, апиын және көкнәр сабанын анықтады.

Есірткі қылымысын құрықтау – балаларымыз бен отбасымызды қауіптен қорғайды. Қылмыстық іс үшін 28 адам ұсталды, олардың арасында кәмелетке толмаған колледж студенті де бар.

Полицейлер Шу, Алматы және Павлодар қалаларынан бағыт алған есірткі жеткізудің 6 жолына тосқауыл қойды. Сотқа 46 қылмыстық іс жолданды, ондаған іс бойынша тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Интернет кеңістігінде де ауқымды жұмыс атқарылуда.

Жүздеген есірткі сайты мен миллиондаған теңге айналымы жүрген мыңдаған дроп-шот бұғатталды. Бұл нәтиже – тәртіп сақшыларының қоғамды есірткі қауіпінен қорғауға бағытталған үздіксіз және жүйелі еңбегінің айғағы.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жамбыл облысында полиция құны 20 миллион теңге болатын есірткі тәркіледі
12:54, 11 наурыз 2024
Жамбыл облысында полиция құны 20 миллион теңге болатын есірткі тәркіледі
Биыл Жамбыл облысында есірткі жарнамасы бар 225-тен астам граффити өшірілді
16:14, 09 шілде 2025
Биыл Жамбыл облысында есірткі жарнамасы бар 225-тен астам граффити өшірілді
Павлодар облысында полиция есірткі қылмысына қарсы күресті күшейтті
10:43, 28 шілде 2025
Павлодар облысында полиция есірткі қылмысына қарсы күресті күшейтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: