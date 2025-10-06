Маңғыстаудағы 10 адамның өмірін қиған жол апаты. Отадан кейін көлік жүргізушісі қамауға алынды
Lada.kz басылымының мәліметінше, сол кезде үш адам ауруханаға түскен. Дәрігерлердің айтуынша, Жаңаөзен қалалық ауруханасынан зардап шеккен үш адам бүгіндері босатылған. Олардың екеуі Жаңаөзеннен санавиациямен алдымен Маңғыстау облыстық көпсалалы ауруханасына жеткізілді, содан кейін Астанаға одан әрі емделуге жіберілді. Үшінші жәбірленуші - минивэн жүргізушісіне ота жасалды және оны шыққаннан кейін тергеу изоляторының қызметкерлері алып кеткен.
Маңғыстау облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі ҚР ҚК-нің 345-бабы, яғни "Адамдардың қаза болуына әкеліп соққан жол қозғалысы ережелерін бұзу" бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Тергеу шаралары жүргізіліп жатыр. Полицейлер 10 адам қаза тапқан жол апатының барлық мән-жайларын анықтауда.
Айта кетсек, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданында Бекет ата басына зиярат етуге бара жатқан, ішінде бір топ қажы бар көлік жол шетіне ұшып кетіп, аударылған. Оқиға орнында сегіз адам жан тапсырды, ал екеуі ауруханаға апара жатқанда көз жұмды.