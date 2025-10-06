#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
545.67
636.41
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
545.67
636.41
6.57
Оқиғалар

Маңғыстаудағы 10 адамның өмірін қиған жол апаты. Отадан кейін көлік жүргізушісі қамауға алынды

Қамауға алынды, Маңғыстау облысы, 10 адам, көлік жүргізушісі, ота, Бекет ата, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.10.2025 22:11 Сурет: Zakon.kz
Маңғыстау облысында 11 қыркүйекте 10 адамның қазасына әкеліп соққан жол апатында Toyota Hiace көлігі тізгінінде болған жүргізуші ауруханадан босап шықты. Алайда ол қазір тергеу изоляторында отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Lada.kz басылымының мәліметінше, сол кезде үш адам ауруханаға түскен. Дәрігерлердің айтуынша, Жаңаөзен қалалық ауруханасынан зардап шеккен үш адам бүгіндері босатылған. Олардың екеуі Жаңаөзеннен санавиациямен алдымен Маңғыстау облыстық көпсалалы ауруханасына жеткізілді, содан кейін Астанаға одан әрі емделуге жіберілді. Үшінші жәбірленуші - минивэн жүргізушісіне ота жасалды және оны шыққаннан кейін тергеу изоляторының қызметкерлері алып кеткен. 

Маңғыстау облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі ҚР ҚК-нің 345-бабы, яғни "Адамдардың қаза болуына әкеліп соққан жол қозғалысы ережелерін бұзу" бойынша қылмыстық іс қозғалғанын хабарлады. Тергеу шаралары жүргізіліп жатыр. Полицейлер 10 адам қаза тапқан жол апатының барлық мән-жайларын анықтауда.

Айта кетсек, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданында Бекет ата басына зиярат етуге бара жатқан, ішінде бір топ қажы бар көлік жол шетіне ұшып кетіп, аударылған. Оқиға орнында сегіз адам жан тапсырды, ал екеуі ауруханаға апара жатқанда көз жұмды. 

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ауғанстанда 21 адамның өмірін қиған жаппай жол апаты болды
14:51, 17 наурыз 2024
Ауғанстанда 21 адамның өмірін қиған жаппай жол апаты болды
Алматыда жаппай жол апаты болып, 10 көлік бүлінді
19:16, 20 қыркүйек 2024
Алматыда жаппай жол апаты болып, 10 көлік бүлінді
БҚО-да полицей мен оның әйелінің өмірін қиған жол апаты: дәрігерлер балалардың жағдайы туралы айтты
19:59, 28 тамыз 2024
БҚО-да полицей мен оның әйелінің өмірін қиған жол апаты: дәрігерлер балалардың жағдайы туралы айтты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: