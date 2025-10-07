#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+13°
$
545.67
636.41
6.57
Оқиғалар

Ақмола облысында полицейлер ұрыны "ізін суытпай" ұстады

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2025 12:30 Фото: Zakon.kz
4 қазанда полиция қызметкерлері Щучинск қаласында жергілікті дүкенді тонады деген күдіктіні "ізін суытпай" ұстады.

Сатушы қылмыс туралы полицияға хабарлауға да үлгермеді, патрульдік полицейлер дүкеннен қолында пакеті бар, жүгіріп шыққан ер адамды байқап, дереу оны ұстап алды.

Сатушы әйелдің бір минутқа назары басқа жаққа аударғанын пайдаланып, кассадан 200 мың теңге көлемінде ақшаны ұрлап, көшеге жүгіріп шыққан.

Осы уақытта жақын маңдағы аумақты күзеткен полицейлер, бірден әрекет етті. Ұрланған ақша, сондай-ақ ас үй пышағы заттай дәлел ретінде тәркіленді.

Ұсталғаннан кейін бірден оқиға орнына жедел-тергеу тобы шақырылып, ер адам одан әрі қарай тексеру үшін полиция бөліміне жеткізілді.

Тонау фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу кезеңінде ер адам уақытша ұстау изоляторына қамалды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматылық полицейлер іздестіріліп жүрген күдіктіні ұстады
01:52, 25 қараша 2023
Алматылық полицейлер іздестіріліп жүрген күдіктіні ұстады
БҚО-да кісі өлтірген күдікті қолға түсті
14:51, 01 тамыз 2024
БҚО-да кісі өлтірген күдікті қолға түсті
Алматыда полиция қалта ұрыларын ұстады
19:05, 29 ақпан 2024
Алматыда полиция қалта ұрыларын ұстады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: