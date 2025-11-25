#Халық заңгері
Құқық

Ақмола облысында салонында 24 млн теңге болған автокөлік ұрланып, полицейлер аяғынан тік тұрды

Полиция, Ақмола облысы, Аршалы ауданы, салон, 24 млн теңге, автокөлік, ұрлау, Mercedes-Benz, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.11.2025 18:57 Сурет: Zakon.kz
Ақмола облысының полиция қызметкерлері Аршалы ауданындағы автокөлік салонынан ұрланған ірі ақша ұрлығының бетін ізін суытпай ашты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақмола облысы полиция департаменті (ПД) баспасөз қызметінің мәліметінше, қылмыс туралы арыз 2025 жылдың 20 қарашасында Аршалы аудандық полиция бөліміне келіп түсті. Жергілікті кәсіпкердің айтуынша, белгісіз тұлғалар салонында 24 миллион теңге болған "Mercedes-Benz" автокөлігін айдап әкеткен. Полицейлер жедел-іздестіру іс-шараларының кешенін жүргізуге дереу кірісті.

"Іс-қимыл алгоритмі әзірленді, ұрланған көлікті іздеуге Ақмола облысының да, Астананың да патрульдік полициясының экипаждары қосылды. Құқық қорғау органдары іргелес аумақтарды, зиянкестердің ықтимал қозғалыс бағыттарын пысықтады, олардың жеке басын анықтады және бақылау камераларының жазбаларын талдады. Қылмыстың ашылу барысы өңірдің полиция департаменті басшылығының бақылауында болды. Жедел қызметкерлердің жүйелі жұмысының арқасында қысқа мерзімде оқиғаға қатысы бар адамдар тобы, сондай-ақ олардың орналасқан жері анықталды. Үш күннен кейін Аршалы ауданының аумағында полицейлер Қызылорда облысының екі тумасы — 27 және 29 жастағы ер адамдарды ұстады".Ақмола облысы ПД баспасөз қызметі

Ұрлық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатқаны, күдіктілер қамауға алынғаны да нақтыланады. Тергеу аясында полицейлер мән-жайларды анықтауда, сондай-ақ ұсталғандардың басқа да осындай қылмыстарға қатыстылығын тексеруде.

Бұған дейін Астана маңындағы ірі мал ұрлығының беті ашылып, күдікті шаруа қожалығының басшысы болып шыққанын жазғанбыз.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
