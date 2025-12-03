#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
508.2
589.82
6.54
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+6°
$
508.2
589.82
6.54
Құқық

Оралда танысының көлігін айдап кеткен бойжеткен жол апатына ұшырады

Көлікті ұрлау, Орал, таныс, бойжеткен, жол апаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 18:53 Сурет: polisia.kz
Оралда полиция қызметкерлері автокөлікті ұрлау қылмысының бетін ізін суытпай ашты. Шамамен сағат 05:00-де "102" қызметіне Hyundai көлігінің иесінен хабарлама түсті. Ол өзінің көлігін бөтен бір қыздың айдап кеткенін айтқан, деп хабарлайды Zakon.kz.

Анықталғандай ер адам түнгі клуб жанынан таныс қызды жолықтырып, оны үйіне апарып салуды ұсынған. Қыз көлікке отырғанда ол басқа танысымен амандасып, сыртта аялдаған. Сол кезде бойжеткен рөлге отырып, көлікті айдап кеткен.

"Күдікті оның ізіне түскенде қыз қашуға әрекет жасап, автокөлікті зақымдап, тағы бір көлікті соққан. Полиция қызметкерлері дереу қылмыскерді ұстады, ал ұрланған көлік иесіне қайтарылды", делінген полиция хабарламасында.

Медициналық тексеріс барысында қыздың орташа дәрежеде мас күйде екені анықталды. Оған қатысты қылмыстық іс қозғалды. Заңнамаға сәйкес оған тиісті шаралар қабылданды.

Полиция азаматтарды жол қозғалысы ережесін сақтау, мас күйінде рөлге отырмауға шақырады.

Бұған дейін Ақтөбеде такси жүргізушісінің көлігін айдап кеткен мас ер адам бас бостандығынан айырылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Өскеменде ер адам өзгенің техникалық қызмет көрсету орталығы аумағында тұрған көлігін айдап кеткен
19:39, 16 қыркүйек 2025
Өскеменде ер адам өзгенің техникалық қызмет көрсету орталығы аумағында тұрған көлігін айдап кеткен
Көкшетауда өзгенің көлігін заңсыз айдап кеткен күдікті ұсталды
19:10, 03 шілде 2025
Көкшетауда өзгенің көлігін заңсыз айдап кеткен күдікті ұсталды
Таразда әкесінің көлігін рұқсатсыз айдап кеткен жасөспірім анықталды
16:32, 17 мамыр 2023
Таразда әкесінің көлігін рұқсатсыз айдап кеткен жасөспірім анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: