Ақмола облысында полицейлер 24 миллион теңге ұрлаған күдіктіні қолға түсірді
Қылмыс туралы арыз 20 қарашада Аршалы аудандық полиция бөліміне келіп түсті. Жергілікті кәсіпкердің айтуынша, белгісіз тұлғалар оның салонында 24 миллион теңге болған Mercedes-Benz автокөлігін айдап әкеткен.
Хабарламаны тіркегеннен кейін полицейлер жедел-іздестіру іс-шараларының кешенін жүргізуге дереу кірісті. Іс-қимыл алгоритмі әзірленді, ұрланған көлікті іздеуге Ақмола облысының да, Астананың да патрульдік полициясының экипаждары қосылды.
Құқық қорғау органдары іргелес аумақтарды, зиянкестердің ықтимал қозғалыс бағыттарын пысықтады, олардың жеке басын анықтады және бақылау камераларының жазбаларын талдады. Қылмыстың ашылу барысы өңірдің полиция департаменті басшылығының бақылауында болды.
Жедел қызметкерлердің жүйелі жұмысының арқасында қысқа мерзімде оқиғаға қатысы бар адамдар тобы, сондай-ақ олардың орналасқан жері анықталды.
Үш күннен кейін Аршалы ауданының аумағында полицейлер Қызылорда облысының екі тумасы — 27 және 29 жастағы ер адамдарды ұстады.
Ұрлық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде, күдіктілер қамауға алынды. Тергеу аясында полицейлер мән-жайларды анықтауда, сондай-ақ ұсталғандардың басқа да осындай қылмыстарға қатысы болуын анықтап жатыр.