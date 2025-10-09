#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Астаналық дәрігер жеңіл пайда табамын деп бостандығынан айырылды

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.10.2025 14:18 Фото: pixabay
Астанадағы жеке клиникалардың бірінде жұмыс істейтін дәрігер алты науқасты алдап, оларға мүгедектік ресімдеуге көмектесемін деп уәде берген. Бұл туралы Zakon.kz порталына Астана прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады.

Тергеу мәліметінше, медицина қызметкері өз жұмыс орнында заңсыз қызмет ұсынған. Ол науқастардан жалпы сомасы 4 миллион теңге алып, ақшаны жеке қажеттілігіне жұмсаған.

Прокурор ұсынған дәлелдер негізінде сот айыпталушының кінәсін толық мойындатты.

"Қылмыстар жиынтығын ескере отырып, сот оны бостандығынан айырды. Материалдық залал толық көлемде өтелді. Үкім заңды күшіне енді", – деп мәлім етті прокуратураның баспасөз қызметі.

Сондай-ақ мамандар азаматтарға әлеуметтік қызметтерді алу үшін тек уәкілетті мемлекеттік органдарға ресми өтініш білдіру қажеттігін ескертті.

Бұған дейін хабарланғандай, қазақстандықтар өздерін емдеген әйел үшін жарты миллиард теңге несие алған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
