Оқиғалар

Мемлекет басшысы Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмонмен кездесу өткізді

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмонмен кездесу өткізді
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Тәжікстан Президенті Эмомали Рахмонмен кездесу өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылдың 9 қазанында Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Ресми ақпаратқа сүйенсек, кездесу барысында тараптар Қазақстан мен Тәжікстан арасындағы стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайтуға бейіл екендерін растады.

Президенттер бұған дейін жоғары деңгейде қол жеткізілген уағдаластықтарды толық жүзеге асырудың маңызын атап өтті.

Сондай-ақ Қасым-Жомарт Тоқаев пен Эмомали Рахмон өңірлік және халықаралық күн тәртібіндегі өзекті мәселелер бойынша пікір алмасты.

Кездесу соңында Мемлекет басшысы әріптесіне "Орталық Азия – Ресей" саммитін және ТМД мемлекеттері басшылары кеңесінің отырысын табысты өткізуге тілектестік білдірді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
