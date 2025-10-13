Данияр Сарекенов Словения Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымынан босатылды
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 13 қазанда Данияр Сарекеновті Словения Республикасындағы Қазақстан Республикасының Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметінен босатты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл туралы Ақорданың Telegram-арнасында жарияланды:
"Мемлекет басшысының жарлығымен Сарекенов Данияр Қабидоллаұлы Словения Республикасындағы Қазақстан Республикасының Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымынан босатылды", – делінген хабарламада.
Еске сала кетейік, бұған дейін президент өкімімен Ақан Рахметуллин Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары қызметінен босатылған еді. Бұл лауазымға Ержан Ашықбаев тағайындалды.
