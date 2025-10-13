#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Данияр Сарекенов Словения Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымынан босатылды

Подписание законов, назначения, Акорда, резиденция Президента РК , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.10.2025 09:04 Фото: Zakon.kz
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 13 қазанда Данияр Сарекеновті Словения Республикасындағы Қазақстан Республикасының Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметінен босатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Ақорданың Telegram-арнасында жарияланды:

"Мемлекет басшысының жарлығымен Сарекенов Данияр Қабидоллаұлы Словения Республикасындағы Қазақстан Республикасының Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымынан босатылды", – делінген хабарламада.

Еске сала кетейік, бұған дейін президент өкімімен Ақан Рахметуллин Сыртқы істер министрінің бірінші орынбасары қызметінен босатылған еді. Бұл лауазымға Ержан Ашықбаев тағайындалды.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
