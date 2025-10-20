#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
536.32
626.9
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+14°
$
536.32
626.9
6.6
Оқиғалар

Мағжан Ілиясов Америка Құрама Штаттарындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі болып тағайындалды

Мемлекет басшысының Жарлығымен Мағжан Жанботаұлы Ілиясов Қазақстан Республикасының Америка Құрама Штаттарындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі болып тағайындалды, ол Қазақстан Республикасының Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама Корольдігіндегі Төтенше және Өкілетті Елшісі, Қазақстан Республикасының Исландиядағы, Ирландиядағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы лауазымдарынан босатылды., сурет - Zakon.kz жаңалық 20.10.2025 09:04 Сурет: gov.kz
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 20 қазанда, Мағжан Ілиясовты Америка Құрама Штаттарындағы Қазақстан Республикасының Елшісі етіп тағайындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тиісті құжат Ақорданың Telegram-арнасында жарияланды.

"Мемлекет басшысының Жарлығымен Мағжан Жанботаұлы Ілиясов Қазақстан Республикасының Америка Құрама Штаттарындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі болып тағайындалды, ол Қазақстан Республикасының Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Құрама Корольдігіндегі Төтенше және Өкілетті Елшісі, Қазақстан Республикасының Исландиядағы, Ирландиядағы Төтенше және Өкілетті Елшісі қызметін қоса атқарушы лауазымдарынан босатылды", – деп жазылған ресми ақпаратта.

Мағжан Жанботаұлы Ілиясов – 1974 жылғы 26 тамызда Алматы қаласында туған.

Білімі:

Қазақ мемлекеттік әлем тілдері университетінің Халықаралық қатынастар факультетін үздік бітірген және Дж. Кеннеди атындағы Гарвард университетінің Мемлекеттік басқару мектебінің магистратурасын аяқтаған.

Еңбек өтілі:

Дипломатиялық мансабын 1996 жылы ҚР СІМ Халықаралық ұйымдар мен халықаралық экономикалық қатынастар басқармасының референті, кейіннен Атташесі лауазымдарынан бастады.

1998-1999 жылдары БҰҰ Басқармасы және халықаралық экономикалық ұйымдар басқармасының үшінші, екінші хатшысы.

1999 жылдан 2003 жылға дейін ҚР Президенті Әкімшілігінің протокол қызметінің консультанты.

2003-2005 жылдары – ҚР Президенті Кеңсесінің Ұйымдастыру және құжаттамалық қамтамасыз ету тобының бас сарапшысы.

2005-2012 жылдары ҚР Президенті Әкімшілігінің Сыртқы саясат орталығында жұмыс істеді, онда бас сарапшыдан Орталық меңгерушісі лауазымына дейін жетті.

2013-2016 жылдары ҚР Президентінің Кеңесшісі – ҚР Президенті Әкімшілігі Сыртқы саясат орталығының меңгерушісі.

2016 жылдан бастап Қазақстанның Нидерландтағы Елшісі және Қазақстан Республикасының Химиялық қаруға тыйым салу ұйымындағы тұрақты өкіл

2020 жылдың 30 қыркүйегінен Қазақстанның БҰҰ жанындағы Тұрақты өкілі.

2022 жылғы 6 қазанда Қазақстан Республикасының Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия Біріккен Корольдігіндегі Төтенше және Өкілетті Елшісі болып тағайындалды

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Данияр Сарекенов Словения Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымынан босатылды
09:04, 13 қазан 2025
Данияр Сарекенов Словения Республикасындағы Төтенше және Өкілетті Елшісі лауазымынан босатылды
Қанат Тұмыш Қазақстанның Вьетнамдағы елшісі болып тағайындалды
14:54, 25 тамыз 2023
Қанат Тұмыш Қазақстанның Вьетнамдағы елшісі болып тағайындалды
Маңғыстау облысының бұрынғы әкімі Нұрлан Ноғаев елші болып тағайындалды
12:24, 20 маусым 2024
Маңғыстау облысының бұрынғы әкімі Нұрлан Ноғаев елші болып тағайындалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: