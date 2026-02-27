#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-3°
$
497.56
586.92
6.44
Саясат

Тоқаев АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі Джули Стаффтты қабылдады

Президент қабылдауы, Ақорда, Тоқаев, АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі, Джули Стаффт , сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 19:02 Сурет: Ақорда
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Америка Құрама Штаттарының Қазақстан Республикасындағы елшісі Джули Стаффтты қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президент Қазақстан мен Американың жоғары деңгейдегі қарқынды саяси диалогы екіжақты және көпжақты форматтағы сан қырлы ынтымақтастықты нығайтуға септігін тигізіп келе жатқанына тоқталды, делінген 2026 жылғы 27 ақпандағы Ақорда баспасөз қызметінің хабарламасында.

Кездесу барысында сауда-экономика, инвестиция салаларындағы маңызды уағдаластықтарды жүзеге асыру барысы талқыланды. Нақты нәтижеге қол жеткізу үшін екі елдің салалық ведомстволары деңгейінде тығыз қарым-қатынасты жалғастыру қажеттігі айтылды.

Сонымен қатар Қасым-Жомарт Тоқаев пен Джули Стаффт Бейбітшілік кеңесі аясындағы ықпалдастық мәселелері жөнінде пікір алмасты.

АҚШ елшісі аталған ұйымның ізгі мақсатын ілгерілетуге белсене атсалысқаны үшін Қазақстан тарапына ризашылығын білдірді.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев 27 ақпанда Сербия президенті Александр Вучичпен келіссөздер барысында екі ел арасындағы ынтымақтастықтың жаңа бағыттарын талқылаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
АҚШ елшісі Қазақстанда жүргізіліп жатқан саяси реформаларды жоғары бағалады
17:51, 13 ақпан 2026
АҚШ елшісі Қазақстанда жүргізіліп жатқан саяси реформаларды жоғары бағалады
Тоқаев Еуропа Одағының Қазақстандағы елшісін қабылдады
12:37, 07 желтоқсан 2023
Тоқаев Еуропа Одағының Қазақстандағы елшісін қабылдады
Тоқаев Қазақстандағы Ресей елшісін қабылдады
18:18, 05 желтоқсан 2023
Тоқаев Қазақстандағы Ресей елшісін қабылдады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстанский борец проведёт схватку за "бронзу" элитного турнира в Европе
20:10, Бүгін
Казахстанский борец проведёт схватку за "бронзу" элитного турнира в Европе
Казахстанского борца "лишили" шанса на медаль топ-турнира в Европе
19:40, Бүгін
Казахстанского борца "лишили" шанса на медаль топ-турнира в Европе
Казахстанский "классик" получил шанс выиграть медаль элитного турнира в Албании
19:28, Бүгін
Казахстанский "классик" получил шанс выиграть медаль элитного турнира в Албании
Казахстанский боксёр завоевал медаль на престижном турнире в Болгарии
19:19, Бүгін
Казахстанский боксёр завоевал медаль на престижном турнире в Болгарии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: