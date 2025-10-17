#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
537.84
626.85
6.79
Оқиғалар

Қазақстандықтар миллиондап ақша төлеп, демалыссыз қалды

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.10.2025 14:07 Фото: unsplash
Қарағанды облысында 35 қазақстандық демалыс ұйымдастыру үшін турфирмаға миллиондаған теңге төлеп, ақшасынан айырылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бірінші болып полицияға 53 жастағы қарағандылық әйел жүгінген. Облыстық полиция департаментінің хабарлауынша, ол турфирмаға 900 мың теңге төлегенімен, жоспарланған сапар жүзеге аспаған.


"Аталған дерек бойынша "Алаяқтық" бабымен қылмыстық іс қозғалды. Тексеру барысында бұл жалғыз жағдай еместігі анықталды — полицияға аталмыш агенттіктің тағы 34 клиенті арызданған", – делінген 17 қазанда таратылған ақпаратта.

Жалпы шығын көлемі 52 миллион теңге шамасында.

Полиция мәліметінше, ұсталған күдікті өз әрекетін валюта бағамының өсуіне байланысты қаржылық қиындықтар туындағанымен түсіндірген.

Айта кетейік, бұған ұқсас жағдайда басқа бір қазақстандық әйел, өзін емші ретінде таныстырып, "емделушілерін" оның атына 579 миллион теңге көлемінде несие алуға көндірген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Тағы бір қаржы пирамидасы: "Жаңа жобаға" ақша салған ақтөбеліктер қыруар ақшасынан айырылды
17:16, 06 мамыр 2023
Тағы бір қаржы пирамидасы: "Жаңа жобаға" ақша салған ақтөбеліктер қыруар ақшасынан айырылды
Бірыңғай жиынтық төлемді осыған дейін төлеп қойған қазақстандықтар 2024 жылы не істеуі керек
17:50, 19 желтоқсан 2023
Бірыңғай жиынтық төлемді осыған дейін төлеп қойған қазақстандықтар 2024 жылы не істеуі керек
Қазақстандықтар "тегін ақша" үшін жалақыларын да, туыстарын да жасырып қалған
10:20, 23 қыркүйек 2025
Қазақстандықтар "тегін ақша" үшін жалақыларын да, туыстарын да жасырып қалған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: