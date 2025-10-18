#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
536.32
626.9
6.6
Оқиғалар

Астанада сот ғимаратында мүгедектерге арналған көтергіш опырылып түсті – әйел жарақат алды

Инвалидность, инвалид, люди с ограниченными возможностями, человек с ограниченными возможностями, человек с особыми потребностями, люди с особыми потребностями, пандус, инвалидная коляска, инвалидное кресло, инвалидные коляски, инвалидные кресла, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.10.2025 17:52 Фото: Zakon.kz
Астана қаласындағы азаматтық істер жөніндегі сотта мүгедектер арбасына арналған көтергіш құрылғы опырылып түсті. Жоғарғы қабатқа көтерілу кезінде арбадағы әйел бетон еденге құлап, жарақат алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Патриот" дерегінше, оқыс оқиға соттың холына көтерілу сәтінде болған – құрылғы бекітпелерінен ажырап кеткен. Әйелдің беті бетон қоршауға соғылған. Қасындағы көмекшісі құлаудың алдын ала алмаған. Жедел жәрдем қызметі жарақат алған азаматшаны ауруханаға жеткізді.

Жарақат алған әйел – Зилейха Сафарова, бірінші топтағы мүгедек. Ол бірнеше жыл бұрын өндірісте жарақат алып, омыртқасын сындырған. Бір бөлігін жұмыс беруші өтегенімен, қалған емдеу шығындарын сот арқылы қайтаруға тырысып жүрген. Қайғылы жағдай сол сот процесіне келген күні орын алған, деп жазады паблик.

Айта кетейік, 2025 жылғы 30 қыркүйекте ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің бұйрығымен қозғалысы шектеулі бірінші топтағы мүгедектерге жеке көмекші қызметін көрсету ережесіне өзгерістер енгізілген болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Астанада көпқабатты үйдің бесінші қабатынан балкон опырылып түсті
09:59, 30 қыркүйек 2024
Астанада көпқабатты үйдің бесінші қабатынан балкон опырылып түсті
Астанада үйдің қасбеті баланың үстіне опырылып түсті
15:16, 13 мамыр 2024
Астанада үйдің қасбеті баланың үстіне опырылып түсті
Астанада жаяужол опырылып, бойжеткен шұңқырға құлап түсті
16:37, 26 мамыр 2025
Астанада жаяужол опырылып, бойжеткен шұңқырға құлап түсті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: