Түркістан облысында 15 жастағы қыз 71 жастағы көршісінен бала туды
Облыстық полиция департаментінің мәліметінше, аталған дерек бойынша тергеу амалдары жүргізілуде.
Жергілікті CMN ақпараттық парақшасының хабарлауынша, қыздың жүктілігі туралы туыстары жүктіліктің жетінші айында ғана білген. 2025 жылдың ақпан айында жасөспірім қыз бала босанған.
Кейін оқиғаға байланысты ауыл тұрғындары күдіктіні елдімекеннен кетіруді талап еткен.
Бұл жағдайға қатысты түсініктеме берген Түркістан облыстық полиция департаменті оқиғаның 21 қазанда тіркелгенін мәлімдеді.
"Келес ауданының тұрғыны кәмелетке толмаған қызына қатысты заңға қайшы әрекет жасалғаны туралы полицияға арызданған. Аталған факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды", — делінген полицияның хабарламасында.
Қазір барлық қажетті тергеу және сараптамалық шаралар жүргізілуде. Істің мән-жайы толық анықталған соң процессуалдық шешім қабылданады.
"Іс барысы облыстық полиция департаменті басшылығының бақылауында. Өзге ақпарат Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес жариялауға жатпайды", — деп қосты ведомство.
Айта кетейік, 17 қазанда Атырау облыстық соты 7 жасар қызды зорлап, өлтірген ер адамға өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасын кескен болатын.