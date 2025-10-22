Түркістан облысында 15 жастағы қыздың жүктілігі бойынша құқық қорғау органдарының әрекетсіздігі әшкере болды
Балалар құқықтары жөніндегі уәкіл Динара Закиева Түркістан облысында болған шулы оқиғаға қатысты кейбір деректерді мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Закиеваның айтуынша, бұл істі қазіргі уақытта Ішкі істер министрлігі мен облыстық прокуратура бақылауға алған.
Белгілі болғандай, 15 жастағы қыз 2025 жылдың қаңтарында босанған, алайда оның анасы құқық қорғау органдарына арызды тек қазан айында жазған.
"Қыз Астанада босанған кезде, перзентхана қала полициясына хабар берген. Астана қалалық полиция департаменті бұл фактіні ақпаратты тіркеу кітабына (КУИ) енгізіп, аумақтық белгі бойынша Түркістан облысына жолдаған. Алайда Келес аудандық полиция бөлімінің қызметкерлері істі номенклатуралық іс ретінде есептен шығарған. Қазір бұл факті бойынша ІІМ мен облыстық прокуратура тексеріс жүргізіп жатыр", – деді балалар омбудсмені.
Еске сала кетсек, 21 қазанда БАҚ-та Келес ауданының ауылдарының бірінде 15 жастағы қыздың 71 жастағы көршісінен бала туғаны хабарланған еді. Кейін белгілі болғандай, зейнеткер жәбірленушіге туыс — оның нағашысы болып шыққан.
