#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.56
625.65
6.62
Оқиғалар

Оралда полицейлер есірткі өсірген күдіктіні қолға түсірді

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, сотрудник полиции, правоохранительные органы, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.10.2025 14:48 Фото: Zakon.kz
Оралда "Құқықтық тәртіп" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында гаражының жертөлесінде заңсыз фитозертхана жабдықтаған қала тұрғыны ұсталды.

Қаланың гараж кооперативтерінің бірінде есірткі затына жататын өсімдіктерді заңсыз өсіру фактісі анықталды. 1984 жылы туған азаматқа тиесілі гараждан шамдармен жабдықталған және жылуды сақтау үшін арнайы қапталған фитозертхана табылды.

Полицейлер жедел іс-шара барысында аталған жертөледе 5 түп қарасора өсімдігі заңсыз өсірілгенін анықтады.

Күдіктінің айтуынша, ол есірткінің тұқымдарын интернет-дүкен арқылы сатып алған. Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Оқиға орнынан 5 түп қарасора өсімдігі, ерекше иісі бар, сұр-жасыл түсті өсімдік тектес зат салынған түйіншек, 2 дана жарық шам, 5 ыдыс тыңайтқыш тәркіленді.

Полиция есірткі шөптерін заңсыз өсірумен байланысты құқық бұзушылықтардың жолын кесу жұмыстарын жалғастыруда.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ШҚО-да полицейлер 550-ден астам электронды темекі тәркіледі
14:56, 12 қыркүйек 2024
ШҚО-да полицейлер 550-ден астам электронды темекі тәркіледі
Оралда полиция есірткі таратпақ болған күдіктіні қолға түсірді
20:19, 21 шілде 2025
Оралда полиция есірткі таратпақ болған күдіктіні қолға түсірді
Астанада полицейлер екі есірткі жасырушыны ұстады
18:58, 28 тамыз 2025
Астанада полицейлер екі есірткі жасырушыны ұстады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: