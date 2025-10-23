#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.53
623.94
6.59
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
538.53
623.94
6.59
Оқиғалар

Алматылықтар неге хабарлама алды: ТЖМ түсіндіріп берді

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.10.2025 13:20 Фото: Zakon.kz
23 қазан күні Алматы тұрғындарына жер сілкінісі туралы хабарлама келгені, бірақ қалада дүмпу сезілмегені Төтенше жағдайлар министрлігі тарапынан түсіндірілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрлік мәліметінше, сейсмодатчиктердің деректері бойынша Қырғызстан аумағында Алматыдан 135 км қашықтықта оңтүстік батысқа қарай сейсмикалық оқиға тіркелді, ол халық пен инфрақұрылым нысандарына қауіп төндірмеді.

Сейсмикалық оқиға туралы хабарлама автоматты түрде қалыптастырылды. Бұл хабарлама жүйенің тестілік-іс режимінде жұмыс істеуінің бір бөлігі болып табылады сондай ақ қате емес.

Ұлттық сейсмологиялық бақылау және зерттеу орталығының датчиктері мен жабдықтарын MassAlert жаппай хабарлау жүйесіне интеграциялау жұмыстары жалғасуда.

Мамандар сейсмикалық станциялар мен датчиктерді зерттеп, оқиғаның барлық мән-жайын анықтауда.

Халыққа жолданатын хабарламалар болашақта барынша нақты әрі түсінікті болуы үшін параметрлер мен алгоритмдерді нақтылау және баптау жұмыстары жүргізілуде.

21 қыркүйекте сағат 16:25-те Алматы тұрғындарына жер сілкінісі туралы шұғыл хабарлама келіп, қалада сілкініс сезілмеген. Кейін хабарламаның датчиктер арқылы тіркелген сейсмикалық оқиғаға байланысты автоматты түрде жіберілгені белгілі болған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматылықтар жер сілкінісі туралы неге ескерту алмаған
10:42, 05 қараша 2024
Алматылықтар жер сілкінісі туралы неге ескерту алмаған
Алматылықтар неге жер сілкінісі туралы SMS хабарламасын алмады
10:03, 23 қаңтар 2024
Алматылықтар неге жер сілкінісі туралы SMS хабарламасын алмады
Алматылықтар бір мезетте жер сілкінісі туралы хабарлама алды
16:48, 21 қыркүйек 2025
Алматылықтар бір мезетте жер сілкінісі туралы хабарлама алды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: