Алматыда Республика күніне орай 2000-нан астам мәдениет және жастар өкілі қатысқан ауқымды флешмоб өтті
Мерекелік іс-шараның мақсаты – тәуелсіздік құндылығын дәріптеу, азаматтық бірлікті нығайту және жастардың отансүйгіштік рухын арттыру.
Флешмобқа жоғары оқу орындарының студенттері, комьюнити орталықтардың өкілдері, еріктілер қозғалыстары мен мәдениет қайраткерлері сынды 2000-нан астам жас қатысты. Іс-шара барысында алаңда Мемлекеттік Ту көтеріліп, жиналғандар Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Әнұранын қосыла шырқады. Алматы тұрғындары мен қонақтарына елдің мәдениеті мен рухын бейнелейтін жарқын хореографиялық қойылымдар ұсынылды.
"Республика күні – бұл біздің тәуелсіздігіміздің және мемлекеттілігіміздің бастауының нышаны. Бүгінгі флешмоб жастардың ел болашағына деген сүйіспеншілігі мен бірлігінің, сенімінің көрінісі болды. Біздің басты мақсатымыз – осындай бастамалар арқылы жастардың азаматтық белсенділігін арттыруға және Қазақстанның дамуына үлес қосуына жағдай жасау", – деді Алматы қаласы Жастар саясаты басқармасының басшысы Азиз Кажденбек.
Айта кетейік, Республика күніне орай Алматы қаласы Жастар саясаты басқармасының қолдауымен патриоттық акциялар, мәдени фестивальдер, спорттық бастамалар мен еріктілер жобалары секілді түрлі форматтағы шамамен 120 іс-шара өткізілмек.