#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Оқиғалар

Қызылордада ізім-қайым жоғалған 3 жасар бүлдіршін табылды

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2025 12:47 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қызылорда облысында полицейлер адасып кеткен 3 жасар баланы іздеп тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жаңақорған аудандық полиция бөлімінің учаскелік полиция инспекторы Керимхан Аппазов мен ювеналды полиция тобының инспекторы Бекзатхан Тоханов қоғамдық тәртіпті сақтау кезінде ата-анасының қарауынсыз жүрген 3 жасар баланы байқаған.

Сурет: polisia.kz

Осылайша, полицейлер баланың ата-анасын жедел іздестіріп, көп ұзамай баласын жоғалтқан әке табылып, баламен аман-есен қауышты.

"Тексеру барысында белгілі болғандай, баланың әкесі жақын маңдағы ғимаратқа кіріп кеткен сәтте, бала көліктен түсіп кеткен. Әкесінің көлігінен алыстап кеткен балақай адасып қалған",- делінген ақпаратта.

Қырағылық пен жедел әрекет еткен полиция қызметкерлеріне ата-анасы алғысын білдірді.

Бұған дейін Алматы тауларында адасып кеткен 10 туристке көмек көрсетілгенін жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
Із-түссіз жоғалған қыз Астанадан табылды
18:17, 29 шілде 2024
Із-түссіз жоғалған қыз Астанадан табылды
Қызылорда облысында бақташылар жоғалып кетті
20:18, 15 сәуір 2025
Қызылорда облысында бақташылар жоғалып кетті
Қырғызстанда сел кезінде ізім-қайым жоғалған тағы екі қазақстандық баланың денесі табылды
15:04, 30 маусым 2024
Қырғызстанда сел кезінде ізім-қайым жоғалған тағы екі қазақстандық баланың денесі табылды
