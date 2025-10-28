"Ақорда" резиденциясында Финляндия президентін қарсы алу рәсімі өтті
Сурет: akorda.kz
"Ақорда" резиденциясында 2025 жылғы 28 қазанда Финляндия Президентін қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ақорда таратқан мәліметке сүйенсек, бұл – Александр Стуббтың Президент ретінде елімізге алғашқы ресми сапары.
Сурет: akorda.kz
Мемлекеттер басшылары бұған дейін БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-ші сессиясы аясында Нью-Йоркте кездесті.
Сурет: akorda.kz
Суоми Қазақстан экономикасына 2005 жылдан бері жарты миллиард долларға жуық инвестиция салған.
Сурет: akorda.kz
Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаевтың Петр Павелді Чех Республикасының Тәуелсіздік күнімен құттықғанын жазғанбыз.
