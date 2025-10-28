#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Оқиғалар

"Ақорда" резиденциясында Финляндия президентін қарсы алу рәсімі өтті

&quot;Ақорда&quot; резиденциясында Финляндия Президентін қарсы алу рәсімі өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.10.2025 11:40 Сурет: akorda.kz
"Ақорда" резиденциясында 2025 жылғы 28 қазанда Финляндия Президентін қарсы алу рәсімі өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорда таратқан мәліметке сүйенсек, бұл – Александр Стуббтың Президент ретінде елімізге алғашқы ресми сапары.

Сурет: akorda.kz

Мемлекеттер басшылары бұған дейін БҰҰ Бас Ассамблеясының 80-ші сессиясы аясында Нью-Йоркте кездесті.

Сурет: akorda.kz

Суоми Қазақстан экономикасына 2005 жылдан бері жарты миллиард долларға жуық инвестиция салған.

Сурет: akorda.kz

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаевтың Петр Павелді Чех Республикасының Тәуелсіздік күнімен құттықғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Финляндия президентімен келіссөз жүргізді
12:28, Бүгін
Мемлекет басшысы Финляндия президентімен келіссөз жүргізді
"Ақорда" резиденциясында То Ламды қарсы алу рәсімі өтті
11:10, 06 мамыр 2025
"Ақорда" резиденциясында То Ламды қарсы алу рәсімі өтті
Путинді Ақорда резиденциясында салтанатты қарсы алу рәсімі өтті
18:24, 27 қараша 2024
Путинді Ақорда резиденциясында салтанатты қарсы алу рәсімі өтті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: