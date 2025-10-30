52 автокөлік пен 17 келі алтын және 400 млн теңге көлеміндегі қаражат тәркіленді: 9 адам түрмеге тоғытылды
Сурет: ҚР ҚМА
Шымкент қаласында "Nazira Gold" қаржы пирамидасын құру және басқару ісі бойынша нүкте қойылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР Қаржылық мониторинг агенттігі 2025 жылғы 30 қазанда шығарылған үкімге қатысты мәлімет таратты.
"Өзін зергерлік бұйымдарды сатумен айналысатын компания ретінде таныстырған күдіктілер салымшыларға ай сайын салынған қаржының 20-40% көлемінде табыс уәде еткен. Алайда төлемдер нақты табыстан емес, жаңа салымшылардың есебінен жүзеге асырылып отырған. Нәтижесінде қаржы пирамидасына 4 мыңнан астам азамат тартылған. Күдіктілер салымшылардан түскен ақшаны қымбат автокөліктер, жер телімдері мен пәтерлер сатып алуға жұмсаған",- делінген ақпаратта.
Сот үкімімен 9 адам кінәлі деп танылып, оларға 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.
Сонымен қатар сот шешімімен 402 млн теңге көлеміндегі қаражат, 52 автокөлік, жеке тұрғын үй, элиталық тұрғын үй кешендеріндегі 2 пәтер, сондай-ақ 17 келі зергерлік бұйым мемлекет пайдасына тәркіленді.
Үкім заңды күшіне енген жоқ.
Бұған дейін күніне 200 мың теңгеге дейін табыс тапқан қазақстандықтардың буда-буда ақшасы мен қымбат көліктері тәркіленгенін жазған болатынбыз.
