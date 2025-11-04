Түркістанда қарулы шабуыл: жасөспірім қаза тауып, үшеуі жараланды
2025 жылғы 4 қарашада таңертең әлеуметтік желілерде Түркістан облысында атыс болып, бір адам қаза тапты деген ақпарат пайда болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Таратылған мәліметке сәйкес, 2025 жылғы 2 қарашада Көктөрек ауылында қарулы шабуыл жасалып, нәтижесінде 17 жастағы жасөспірім қайтыс болды, 22 және 30 жастағы екі адам жарақат алды.
Түркістан облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі оқиғаның болғанын растады.
"2 қарашада түнде Түлкібас ауданында атыс оқиғасы тіркелді. Оқиға нәтижесінде бір адам қаза болды, үш адам медициналық мекемеге жеткізілді, оларға қажетті медициналық көмек көрсетілуде. Оқиға орнына аудандық полиция бөлімінің басшылығы мен тергеу-оперативтік топ дереу шықты. Жедел іс-шаралар барысында күдіктілер қысқа мерзімде анықталды. Оның бірі ұсталды", – деді полиция.
"Кісі өлтіру" бабы бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу шаралары барлық жағдайларды анықтауға бағытталған, екінші қатысушыны іздеу жұмыстары жүргізілуде.
Тергеу барысы Түркістан облысы Полиция департаменті басшылығының ерекше бақылауында.
Айта кетейік, 2025 жылғы қазанда Жамбыл облысында түнгі аңшылық кезінде мектеп оқушысы сыныптасын атып өлтірген болатын.
