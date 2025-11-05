#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
522.49
601.07
6.47
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-2°
$
522.49
601.07
6.47
Оқиғалар

Қазақстанда ішкі саясаттың қағидаттары, құндылықтары және бағыттары бекітілді

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2025 15:01 Фото: akorda.kz
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жарлығымен Қазақстан Республикасының ішкі саясатының негізгі қағидаттары, құндылықтары мен бағыттары бекітілді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылғы 5 қарашада Ақорданың Telegram-арнасында ақпарат жарияланды.

Қасым-Жомарт Тоқаев "Қазақстан Республикасы ішкі саясатының негізгі қағидаттары, құндылықтары мен бағыттарын бекіту туралы" Жарлыққа қол қойды.

Ұлттық құрылтайдың IV отырысында сарапшылар мен қоғам қайраткерлері ішкі саясат саласында жүргізіліп жатқан барлық жұмысты реттейтін бірыңғай тұжырымдамалық құжат әзірлеуді ұсынған еді. Президент бұл идеяны қолдап, оның мемлекеттік құрылымдар жұмысын жүйелендіруге бағытталуы керек екенін атап өткен болатын.

Президент Әкімшілігі мен мүдделі мемлекеттік органдар Мемлекет басшысының жыл сайынғы Жолдауларын, сөйлеген сөздерін, Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі ұлттық даму жоспарын негізге ала отырып, "Ішкі саясаттың негізгі қағидаттары, құндылықтары мен бағыттары" құжатын дайындады.

Тұжырымдамалық құжатты әзірлеуге Ұлттық құрылтайдың мүшелері, сарапшылар, ғылыми және қоғамдық ұйымдардың өкілдері белсене атсалысты.

Аталған құжат бірінші кезекте мемлекеттік органдарға арналған. Оның басты мақсаты – ішкі саясат саласындағы жұмысты жүйелеу әрі үйлестіру.

Онда "Заң және тәртіп", "Халық үніне құлақ асатын мемлекет", "Түрлі көзқарас – біртұтас ұлт", "Күшті Президент – ықпалды Парламент – есеп беретін Үкімет", "Адал азамат", "Таза Қазақстан" секілді ішкі саясат қағидаттары қамтылған.

Сондай-ақ Ұлттық құрылтай отырыстарында көтерілген жалпыұлттық құндылықтардың тізбесі енгізілді. Жалпыұлттық бірегейлікті танытатын ұлттық нышандар жүйесі жасалды.

Құжатта қоғамдық диалог, этносаралық қатынас, дін, мәдени-гуманитарлық, отбасы, жастар, ақпарат секілді ішкі саясаттың басым бағыттары айқындалған. Қабылданған тұжырымдамалық құжат мемлекеттік органдардың ішкі саясат саласындағы жұмысын ұйымдастыруға негіз болады.

Жарлықтың толық мәтінімен мұнда танысуға болады.

Бұған дейін Қасым-Жомарт Тоқаев құқық қорғау органдары қызметкерлерінің ротацияға жататын лауазымдарының тізімін бекіткен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысының Жарлығымен "ҚР Конституциясына 30 жыл" мерейтойлық медалі бекітілді
16:26, 29 тамыз 2025
Мемлекет басшысының Жарлығымен "ҚР Конституциясына 30 жыл" мерейтойлық медалі бекітілді
Зүлфия Сүлейменова ҚР Экология және табиғи ресурстар министрі болды
10:21, 04 қаңтар 2023
Зүлфия Сүлейменова ҚР Экология және табиғи ресурстар министрі болды
Президент: Қазақстанның ішкі жалпы өнімі 104 триллион теңге болды
11:18, 01 қыркүйек 2023
Президент: Қазақстанның ішкі жалпы өнімі 104 триллион теңге болды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: