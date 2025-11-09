#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
526.02
607.55
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+7°
$
526.02
607.55
6.5
Оқиғалар

Каспий жағалауынан 70-тен аса өлі итбалық табылды

Итбалық, өлі, Каспий теңізі, жағалау, Маңғыстау облысы, Құлалы аралы, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.11.2025 16:32 Сурет: Facebook/Маңғыстау облысы бойынша экология департаменті
Каспий жағалауынан 70-тен аса өлі итбалық табылды. Экологтар оқиға орнында болып, тексеру үшін судан сынама алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2025 жылы 9 қарашада Маңғыстау облысы бойынша экология департаменті хабарлады:

"Маңғыстау облысы бойынша экология департаменті зертханалық-талдамалы бақылау бөлімінің мамандары 8 қарашада жергілікті балық инспекциясы басқармасы, сонымен қатар Гидробиология және экология институты мамандарымен бірлесіп, Құлалы аралының теңіз жағалауына экологиялық мониторинг жүргізді. Мониторинг барысында 71 итбалық өлекселері анықталуына байланысты судан сынама алу жұмыстарын жүргізді".

Бұған дейін 2025 жылы 7 қарашада Балық шаруашылығы комитеті мәлімдеме жасап, Каспий теңізіндегі итбалықтар вирустық инфекциядан қырылып жатқанын нақтылаған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Каспий жағалауынан өлі итбалық табылды
21:53, 10 шілде 2025
Каспий жағалауынан өлі итбалық табылды
Қырылған итбалық саны 400-ден асты
10:03, 07 қараша 2024
Қырылған итбалық саны 400-ден асты
Каспий теңізінің жағалауынан екі ер адам құтқарылды
22:54, 05 қыркүйек 2024
Каспий теңізінің жағалауынан екі ер адам құтқарылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: