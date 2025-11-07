#Халық заңгері
Қоғам

Итбалықтар вирустық инфекциядан қырылған

Тюлень, тюлени, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.11.2025 09:03 Фото: unsplash
Каспий теңізіндегі итбалықтар вирустық инфекциядан қырылған. Бұл туралы Балық шаруашылығы комитеті хабарлады.

Өйткені жағалауды зерттеген мамандар итбалықтардың иммунитеті әлсіреп, шамамен 1 ай бұрын теңізде өлгенін болжап отыр.

Ал жағаға күшті дауылдың салдарынан шығып қалған, деп жазады qazaqstan.tv.

Еске салайық, 3 қараша күні Маңғыстауда Баутино мүйісінен 112 өлі итбалық табылған болатын.

Теңіз жағалауын бақылау жұмыстары әлі де жалғасып жатыр.

"Бүгін жел, ауа райы әлі қолайсыз болып тұр. Ертең тағы да мониторингке шығамыз. Мониторинг күнделікті жүргізіліп тұрады. Мүмкін 112 дана деген сан өзгеруі де мүмкін. Қазіргі таңда анықталған 112 итбалық өлексесі жергілікті атқарушы органмен полигонға апарылып, жойылды. Қазір жағалау толықтай тазартылды." Қонарбай Базарбаев, облыстық Балық инспекциясы басқармасының басшысы
Оқи отырыңыз
Атыраудағы ауруханада бала вирустық инфекциядан қайтыс болды
00:19, 27 желтоқсан 2023
Атыраудағы ауруханада бала вирустық инфекциядан қайтыс болды
Қазақстан итбалықтар үшін табиғи резерват құруға дайындалуда
14:54, 19 қыркүйек 2024
Қазақстан итбалықтар үшін табиғи резерват құруға дайындалуда
Қазақстанда Каспий итбалығының популяциясын сақтау үшін табиғи қорық құрылады
14:54, 22 мамыр 2024
Қазақстанда Каспий итбалығының популяциясын сақтау үшін табиғи қорық құрылады
