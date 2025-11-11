Алматыда 132 көлік, залал 1,2 млрд теңге: көліктерді тіркеудегі ірі алаяқтық анықталды
Фото: Zakon.kz
Алматыда бір топ адамдар арнайы ХҚКО қызметкерлерінің көмегімен үш жыл бойы автокөліктерді жалған тіркеуді жүзеге асырып, бастапқы тіркеуге арналған төлемдерді төлемей жүргені анықталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚМА (Қаржылық мониторинг агенттігі) 2025 жылғы 11 қарашада мәлімдегендей, схеманы ұйымдастырушылар делдалдар арқылы әрекет етіп, көлік иелерін іздеп, төлемдерден жалтаруға көмектескен.
"Құқыққа қарсы әрекеттерді жасыру үшін жалған тұлғалар пайдаланылған, олардың атына құжаттар мен тіркеу жазбалары рәсімделген. Содан кейін арнайы ХҚКО қызметкерлері ақпараттық жүйеге қол жеткізіп, қасақана жалған мәліметтер енгізіп, көліктерді заңсыз тіркеген. Нәтижесінде 132 автокөлік заңсыз тіркеліп, мемлекетке 1,2 млрд теңгеден астам зиян келтірілген", – делінген хабарламада.
Тергеу барысында олар ерікті түрде 273 млн теңге көлемінде төлемді өтеген.
Сот үкімімен үш кінәліге 3 жылдан 4 жыл 6 айға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалып, қылмыстық табыспен алынған жеті автокөлік тәркіленді.
Үкім заңды күшіне енді.
31 қазан күні Ресейден заңсыз тіркеумен айналысқан ұйымдасқан қылмыстық топтың бір мүшесінің экстрадицияланғаны белгілі болды. Бұл әрекеттердің нәтижесінде 481 көлік заңсыз тіркеліп, мемлекетке бюджетке түсуі тиіс 3,7 млрд теңге салық түсімдері келмей қалған.
