Алматыдағы алаяқ жалған автокөлік бөлшектерін сатқан
11 қарашада Ақмола облыстық полиция департаменті таратқан мәліметке сәйкес, ер адам Kolesa.kz платформасында Kia және Hyundai маркалы көліктерге арналған қосалқы бөлшектерді сату туралы хабарландырулар жариялап отырған. Ол бөлшектерді нарықтық бағадан арзан ұсынып, жылдам жеткізіп беремін деп сендірген. Елдің әр өңірінен азаматтар оған фаралар, бамперлер және басқа да бөлшектер үшін ақша аударған, алайда кейін сатушымен байланыс үзіліп қалған.
Қазіргі уақытта он жәбірленуші анықталды. Барлық фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды.
Полицейлер азаматтарды онлайн сатып алу кезінде сақ болуға және тауар бағасы нарықтық деңгейден тым төмен болған жағдайда сатушының сенімділігін мұқият тексеруге шақырады.
Бұған дейін Астанадағы тұрғын криптовалюта алаяқтарының құрбаны болып, кейін ірі соманы сот арқылы қайтарып алғаны хабарланған еді.