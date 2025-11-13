Қызылордада сексуалдық құлдыққа түскен мектеп оқушысының ісі: Күдіктілер Қазақстан бойынша іздестіріліп жатыр
Фото: pexels
Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов 2025 жылғы 13 қарашада Сенат кулуарында Қызылордада сексуалдық құлдыққа түскен мектеп оқушысына қатысты екінші қылмыстық істің тергеу барысын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, аталған факт бойынша тергеу амалдары жалғасып жатыр.
"Өкінішке қарай, қыз бала ересектермен де жыныстық қатынасқа түсуге мәжбүр болғаны белгілі. Негізгі қылмыстық іс бойынша ауыр қылмыс жасаған күдіктілер сотталып, ұзақ мерзімге бас бостандығынан айырылды. Ал қыз баланың басқа да зорлық-зомбылық әрекеттеріне ұшырау мүмкіндігі бойынша қажетті тергеу амалдары жүргізіліп жатыр, тергеу жалғасуда", – деді Санжар Әділов.
Ол сондай-ақ тиісті нұсқаулардың Қазақстанның барлық өңіріне жіберілгенін атап өтті. Күдіктілер арасында шетел азаматтары жоқ.
"Біз қызбен жыныстық қатынаста болған адамдарға қатысты ел аумағында тиісті тапсырмалар жібердік. Оларды тергеу барысында сұрақ алуымыз керек – қыздың жасын білген-білмегенін анықтаймыз, содан кейін құқықтық баға беріледі. Қызылорда облысында зорлық әрекеттері болған. Ал ел бойынша тапсырмалар жолданған, себебі біз хат алмасулар мен қонақүйлерді кімдердің барғанын, онда кімдердің болғанын тексеруге тиіспіз", – деп түсіндірді вице-министр.
Бұған дейін Zakon.kz хабарлағандай, Қызылордада оқушы қызды өз сыныптастары жезөкшелікпен айналысуға мәжбүрлеген. Олар оны ұзақ уақыт қорлап, есірткі беріп келген. Қызылорда облыстық полиция департаменті бұл резонансты оқиғаға қатысты мәлімдеме жасап, істің айналасында жалған ақпараттар тарала бастағанын ескерткен болатын. 3 сәуірде сот оқушы қызды сексуалдық құлдыққа түсіру ісі бойынша үкім шығарған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript