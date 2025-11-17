Алматы облысында үш қабатты үйде газ жарылды: Төтеншеліктер дереу құтқару операциясын өткізді
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2025 жылғы 16 қарашада кешқұрым Алматы облысы Талғар ауданы Қарабұлақ ауылында үш қабатты көп пәтерлі тұрғын үйде газ-ауа қоспасының жарылуы орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Оқиға орнына жедел түрде жоғары дәрежемен ТЖМ бөлімшелері келіп жеткен.
Министрлік мәліметіне сүйенсек, оқиға орнында өрт сөндіру штаб құрылды.
"Өртті сөндіруге газ-түтіннен қорғау қызметінің 5 буыны жұмылдырылды, су беру өрт гидранты арқылы ұйымдастырылды. Барлау барысында құтқарушылар екінші қабаттан екі ересек құтқарып, оларды жедел жәрдем қызметкерлеріне тапсырды",- делінген ақпаратта.
Құтқарушылар дер кезінде 15 газ баллонын сыртқы шығарып үлгерді, осылайша жарылыстың алдын алды.
ТЖД бөлімшелері келгенге дейін зардап шеккендер медициналық мекемеге жеткізілді.
"Өрт толығымен сөндірілді. Оқиға орнында ТЖД арнайы вахтовка көлігі мен ЖАО-ның екі автобусы тұрғындарды жылыту үшін жұмылдырылды",- деп қорытындылады министрлік.
Бұған дейін Атырау облысында жанар-жағармай құю бекетінде автобус өртенгенін жазғанбыз.
