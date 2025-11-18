ІІМ заңсыз қару-жараққа қарсы күресті күшейтуде
Сурет: ҚР ІІМ
2025 жылғы 18 қараша, Нұр-Сұлтан – Жыл басынан бері Қазақстанда заңсыз айналымнан 2 300-ден астам қару тәркіленді.
Бұл туралы ҚР ІІМ Криминалдық полиция департаменті басқарма бастығының орынбасары Жандос Батырбеков айтты.
Басқарма өкілі атап өткендей, тәркіленген қарудың 91-і биылғы қаңтардағы оқиғалар кезінде ұрланған. Сонымен қатар, 2025 жылғы қазан айында тексерулер мен жедел іс-шаралар барысында 400-ден астам қару, 3 200-ден астам оқ-дәрі, гранаталар және тротил шашкалары тәркіленді.
Жасырын қару қоймалары да анықталып, олардың саны 59-ды құрады. Оның ішінде 17 криминалдық қару тәркіленіп, оның 8-і қаңтар оқиғасында ұрланған, қалғандары бұрын айналымнан жоғалған және кейін заңсыз жолмен қайта шыққан қарулар болып отыр.
ІІМ құқық бұзушылардан қаруды заңсыз айналымға түспеу үшін күресті одан әрі күшейтетінін хабарлады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript