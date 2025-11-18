#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
524.14
607.79
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
524.14
607.79
6.46
Оқиғалар

ІІМ заңсыз қару-жараққа қарсы күресті күшейтуде

2025 жылғы 18 қараша, Нұр-Сұлтан – Жыл басынан бері Қазақстанда заңсыз айналымнан 2 300-ден астам қару тәркіленді. , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.11.2025 12:38 Сурет: ҚР ІІМ
2025 жылғы 18 қараша, Нұр-Сұлтан – Жыл басынан бері Қазақстанда заңсыз айналымнан 2 300-ден астам қару тәркіленді.

Бұл туралы ҚР ІІМ Криминалдық полиция департаменті басқарма бастығының орынбасары Жандос Батырбеков айтты.

Басқарма өкілі атап өткендей, тәркіленген қарудың 91-і биылғы қаңтардағы оқиғалар кезінде ұрланған. Сонымен қатар, 2025 жылғы қазан айында тексерулер мен жедел іс-шаралар барысында 400-ден астам қару, 3 200-ден астам оқ-дәрі, гранаталар және тротил шашкалары тәркіленді.

Жасырын қару қоймалары да анықталып, олардың саны 59-ды құрады. Оның ішінде 17 криминалдық қару тәркіленіп, оның 8-і қаңтар оқиғасында ұрланған, қалғандары бұрын айналымнан жоғалған және кейін заңсыз жолмен қайта шыққан қарулар болып отыр.

ІІМ құқық бұзушылардан қаруды заңсыз айналымға түспеу үшін күресті одан әрі күшейтетінін хабарлады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Полицейлер қаңтардағы тәртіпсіздік кезінде ұрланған қару-жарақтарды тәркіледі
09:02, 27 қаңтар 2025
Полицейлер қаңтардағы тәртіпсіздік кезінде ұрланған қару-жарақтарды тәркіледі
Қазақстанда жыл басынан бері есірткіге қатысты 1 500-ге жуық қылмыс тіркелді
18:21, 26 маусым 2025
Қазақстанда жыл басынан бері есірткіге қатысты 1 500-ге жуық қылмыс тіркелді
ІІМ қарудың заңсыз айналымына қарсы: азаматтардың қауіпсіздігі бірінші орында
09:14, 10 қыркүйек 2025
ІІМ қарудың заңсыз айналымына қарсы: азаматтардың қауіпсіздігі бірінші орында
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: