Қаңтар оқиғасынан кейін: Қазақстан бойынша қару-жараққа қатысты ауқымды арнайы операция жүргізілді
Сурет: ҚР ІІМ
Қазақстанда 2026 жылғы 9–12 қаңтарда "Қару" республикалық жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Арнайы операция барысында еліміздің түкпір-түкпірінде жүздеген қару-жарақ, соның ішінде қаңтардағы жаппай тәртіпсіздіктер кезінде ұрланған қарулар тәркіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұл іс-шараның қорытындыларын 14 қаңтарда ҚР Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі жария етті:
"Іс-шара нәтижесінде заңсыз айналымнан 340 бірлік қару, сондай-ақ 2 мыңнан астам оқ-дәрі және 10 жарылғыш құрылғы тәркіленді. Сонымен қатар 14 бірлік қылмыстық қару анықталды, оның 8-і қаңтар оқиғалары кезінде ұрланған, 6-ы бұрын жоғалған. Тәркіленген қарулардың қатарында 31 бірлік ойық ұңғылы және 225 бірлік тегіс ұңғылы қару, сондай-ақ қызметтік жарақтар бар. Шалғайдағы фермерлік шаруашылықтар тексеріліп, ол жерлерден 70 бірлік атыс қаруы табылды. Ел тұрғындары өз еркімен 35 бірлік қаруды тапсырды".
ІІМ заңсыз сақталған қаруды өз еркімен тапсыру қылмыстық және әкімшілік жауапкершіліктен босататынын еске салды.
"Азаматтарды заңсыз сақталған қаруды тапсырып, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге үлес қосуға шақырамыз", – деп үндеу жасады ведомство.
Сондай-ақ 2026 жылғы 5 қаңтарда Қасым-Жомарт Тоқаев "Turkistan" газетіне берген сұхбатында қаңтар оқиғаларына байланысты бірқатар басшылардың Отанға адалдық тұрғысынан сыннан өте алмағанын мәлімдеген еді.
