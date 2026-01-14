#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
509.75
594.67
6.46
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
509.75
594.67
6.46
Қоғам

Қаңтар оқиғасынан кейін: Қазақстан бойынша қару-жараққа қатысты ауқымды арнайы операция жүргізілді

Қазақстанда 2026 жылғы 9–12 қаңтарда &quot;Қару&quot; республикалық жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Арнайы операция барысында еліміздің түкпір-түкпірінде жүздеген қару-жарақ, соның ішінде қаңтардағы жаппай тәртіпсіздіктер кезінде ұрланған қарулар тәркіленді, деп хабарлайды Zakon.kz., сурет - Zakon.kz жаңалық 14.01.2026 10:22 Сурет: ҚР ІІМ
Қазақстанда 2026 жылғы 9–12 қаңтарда "Қару" республикалық жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізілді. Арнайы операция барысында еліміздің түкпір-түкпірінде жүздеген қару-жарақ, соның ішінде қаңтардағы жаппай тәртіпсіздіктер кезінде ұрланған қарулар тәркіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл іс-шараның қорытындыларын 14 қаңтарда ҚР Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі жария етті:

"Іс-шара нәтижесінде заңсыз айналымнан 340 бірлік қару, сондай-ақ 2 мыңнан астам оқ-дәрі және 10 жарылғыш құрылғы тәркіленді. Сонымен қатар 14 бірлік қылмыстық қару анықталды, оның 8-і қаңтар оқиғалары кезінде ұрланған, 6-ы бұрын жоғалған. Тәркіленген қарулардың қатарында 31 бірлік ойық ұңғылы және 225 бірлік тегіс ұңғылы қару, сондай-ақ қызметтік жарақтар бар. Шалғайдағы фермерлік шаруашылықтар тексеріліп, ол жерлерден 70 бірлік атыс қаруы табылды. Ел тұрғындары өз еркімен 35 бірлік қаруды тапсырды".

ІІМ заңсыз сақталған қаруды өз еркімен тапсыру қылмыстық және әкімшілік жауапкершіліктен босататынын еске салды.

"Азаматтарды заңсыз сақталған қаруды тапсырып, қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге үлес қосуға шақырамыз", – деп үндеу жасады ведомство.

Сондай-ақ 2026 жылғы 5 қаңтарда Қасым-Жомарт Тоқаев "Turkistan" газетіне берген сұхбатында қаңтар оқиғаларына байланысты бірқатар басшылардың Отанға адалдық тұрғысынан сыннан өте алмағанын мәлімдеген еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Граната, тапанша, жарылғыш құрылғылар: қаңтар оқиғасынан кейін ҰҚК не тапты
09:24, 26 сәуір 2023
Граната, тапанша, жарылғыш құрылғылар: қаңтар оқиғасынан кейін ҰҚК не тапты
Қазақстан мен Ресей қылмыскерлерді іздеу бойынша бірлескен операция өткізді
11:12, 20 қазан 2025
Қазақстан мен Ресей қылмыскерлерді іздеу бойынша бірлескен операция өткізді
Ұлттық қауіпсіздік комитеті арнайы ауқымды операция жүргізді
11:16, 06 қазан 2023
Ұлттық қауіпсіздік комитеті арнайы ауқымды операция жүргізді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: