Түркістан облысындағы өрттен аман қалғандар туралы мәлімет жарияланды
Түркістан облысы Денсаулық сақтау басқармасы 12 адамның өмірін қиған өртке қатысты мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомство деректеріне сәйкес, зардап шеккендерден үшеуі – екеуі ересек, бірі бала – емдеу мекемелеріне жеткізілді.
"Барлығы реанимация бөлімінде жатыр, жағдайы ауыр, бірақ тұрақты. Пациенттерге толық интенсивті терапия жүргізілуде, олардың жағдайы профильдік мамандардың тұрақты бақылауында. Төтенше медициналық қызметтерде күшейтілген режим енгізілді. Облыстық денсаулық сақтау мекемелерінен қосымша мамандар тартылып, қажетті дәрі-дәрмек пен психологиялық қолдау қамтамасыз етілді", – делінген ақпаратта.
Оқиға Түркістан облысы Жетісай ауданына қарасты Алғабас ауылында 2025 жылғы 18 қараша күні таңертең болды. Өрттен тоғыз бала және үш ересекті қоса алғанда 12 адам қаза тапты. Қазақстандағы Балалардың құқықтары бойынша уәкілетті Динара Закиева өрт кезінде үйде екі отбасы болғанын хабарлады.
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қайғылы оқиғаға байланысты көңіл айтты. Оның тапсырмасымен өрттің себебін анықтау және зардап шеккендерге көмек көрсету үшін үкіметтік комиссия құрылды.
