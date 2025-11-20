#Халық заңгері
Оқиғалар

Шымкентте құқық бұзушылықтар дрон көмегімен анықталуда

Дрон, дроны, беспилотный летательный аппарат, беспилотник, беспилотники, БПЛА, сурет - Zakon.kz жаңалық 20.11.2025 09:15 Фото: unsplash
"Учаске" және "Мал ұрысы" жедел-профилактикалық іс-шаралары барысында Қаратау ауданының аумағында учаскелік инспекторлар заңсыз мал жаю жайттарын анықтады.

Құқық бұзушылықтар аумақты әуе арқылы бақылау кезінде, яғни пилотсыз ұшу аппараттарының көмегімен тіркелген. Полицейлердің айтуынша, дрондарды қолдану бақылау аумағын едәуір кеңейтіп, патрульдеудің тиімділігін арттырады.

Жаяу немесе автопатрульдеу кезінде көзге көрінбеуі мүмкін құқық бұзушылықтар жоғарыдан бақылағанда оңай байқалады. Рейд барысында малдың белгіленбеген жерде, қараусыз және ауыл шаруашылығы жануарларын ұстау ережелеріне қайшы түрде жайылғаны анықталды.

Мұндай жағдайлар жануарлардың қозғалыс көп жолдарға шығып кетуіне байланысты жол қауіпсіздігіне қатер төндіреді. Мал иелері жауапкершілікке тартылды. Олармен түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, бекітілген талаптарды қатаң сақтау қажеттігі туралы ескертілді.

Айта кетейік, жыл басынан бері Шымкентте ауыл шаруашылығы жануарларын жаю қағидаларын бұзғаны үшін шамамен 300 азамат заң аясында жауапкершілікке тартылған.

"Учаске" және "Мал ұрысы" іс-шаралары аясындағы рейдтер жалғасын таба бермек. Басты мақсат – құқық бұзушылықтардың алдын алу, оларды дер кезінде анықтау және тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
