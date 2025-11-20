Шымкентте құқық бұзушылықтар дрон көмегімен анықталуда
Құқық бұзушылықтар аумақты әуе арқылы бақылау кезінде, яғни пилотсыз ұшу аппараттарының көмегімен тіркелген. Полицейлердің айтуынша, дрондарды қолдану бақылау аумағын едәуір кеңейтіп, патрульдеудің тиімділігін арттырады.
Жаяу немесе автопатрульдеу кезінде көзге көрінбеуі мүмкін құқық бұзушылықтар жоғарыдан бақылағанда оңай байқалады. Рейд барысында малдың белгіленбеген жерде, қараусыз және ауыл шаруашылығы жануарларын ұстау ережелеріне қайшы түрде жайылғаны анықталды.
Мұндай жағдайлар жануарлардың қозғалыс көп жолдарға шығып кетуіне байланысты жол қауіпсіздігіне қатер төндіреді. Мал иелері жауапкершілікке тартылды. Олармен түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, бекітілген талаптарды қатаң сақтау қажеттігі туралы ескертілді.
Айта кетейік, жыл басынан бері Шымкентте ауыл шаруашылығы жануарларын жаю қағидаларын бұзғаны үшін шамамен 300 азамат заң аясында жауапкершілікке тартылған.
"Учаске" және "Мал ұрысы" іс-шаралары аясындағы рейдтер жалғасын таба бермек. Басты мақсат – құқық бұзушылықтардың алдын алу, оларды дер кезінде анықтау және тұрғындардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.