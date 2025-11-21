ІІМ: Он күнде заңсыз айналымнан 55 келіден астам "синтетика" тәркіленді
Шымкент қаласындағы мешіттердің бірінің жанында 38 жастағы ер адам ұсталды. Ол интернет-дүкенде курьер-буып түюші ретінде жұмыс істеген. Ол синтетикалық есірткілерді еліміздің әртүрлі өңірлерінен, соның ішінде Алматы облысынан алып, жасыру арқылы сатқан.
Ұсталған кезде ер адамнан 2 келіге жуық альфа-PVP тәркіленді. Шығыс Қазақстан облысында жас жігіттен сатуға арналған 1 келіден астам мефедрон мен альфа-PVP тәркіленді.
Қарағанды қаласында жалға алынған жеке үйде жасырын есірткі зертханасынын жолы кесілді. Жергілікті екі тұрғын ұсталды, олардан көтерме бағамен өткізуге дайындалған 52 келіден астам альфа-PVP тәркіленіп, сонымен қатар есірткі өндіруге арналған 1 тонна прекурсорлар алынды.
Барлық күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Жалпы, соңғы он күнде заңсыз айналымнан 55 келіден астам синтетикалық есірткі тәркіленді.
Осылайша, заңсыз айналымға 165 мыңнан астам бір реттік дозаның таралуына жол берілмеді. ІІМ-нің Есірткі қылмыстарына қарсы күрес комитеті қызметкерлері есірткі қылмыстарымен күрестің қатаң әрі ымырасыз жүргізілетінін атап өтті. Негізгі мақсат — ұлттың генофондын қорғау, жастардың денсаулығын сақтау және елдегі есірткі жағдайын жақсарту.