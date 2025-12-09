#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
508.3
592.17
6.63
Оқиғалар

Жамбыл облысының тұрғынынан 15 келіден астам марихуана тәркіленді

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.12.2025 14:58 Фото: Zakon.kz
Жамбыл облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасы қызметкерлері Тасөткел ауылынан 8 километр жерден Шу ауданының тұрғынын есірткі өсімдігін жинау кезінде ұстады.

Тергеу барысында ер адамның жанынан орақ және алдын ала жинап қойған 15 келіден астам марихуана анықталды.

Аталған дерекке қатысты сотқа дейінгі тергеу басталды.

Жалпы 11 айда есірткіге қатысты 500 құқық бұзушылық анықталып, заңсыз айналымнан 9,2 тоннадан астам түрлі есірткі, оның ішінде 9 келі синтетикалық есірткі тәркіленді.

Республиканың басқа аймақтарына жіберілмек болған 18 есірткі каналының жолы кесілді. 2 қылмыстық топ анықталып, бір есірткі зертханасы жойылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жамбыл облысының тұрғынынан 125 түп қарасора мен кептірілген марихуана тәркіленді
12:21, 26 шілде 2023
Жамбыл облысының тұрғынынан 125 түп қарасора мен кептірілген марихуана тәркіленді
Атырауда күдіктіден 16 келіден астам қарасора тәркіленді
13:10, 18 шілде 2025
Атырауда күдіктіден 16 келіден астам қарасора тәркіленді
Абай облысының тұрғынынан аса ірі мөлшерде марихуана тәркіленді
20:50, 30 мамыр 2024
Абай облысының тұрғынынан аса ірі мөлшерде марихуана тәркіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: