Ақтөбеде бес бала жетім қалды: полиция ата-ананың өліміне қатысты тергеу жүргізіп жатыр
Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 20 қарашада Ақтөбеде ерлі-зайыптылар жоғалып кетті. Оларды іздеуге еріктілер де тартылды. 21 қарашада олардың мәйіті табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Әлеуметтік желілердегі ақпаратқа қарағанда, олардың бес баласы қалған. Болжам бойынша, ер адам әйелін өлтіріп, кейін өзін-өзі өлтірген болуы мүмкін.
"1986 жылы туған әйелдің зорлық белгілері бар денесі табылуына байланысты полиция қылмыстық іс қозғады. Одан кейінгі іс-шаралар барысында оның күйеуінің денесі де, өмір белгілері жоқ, асылып тұрған күйінде табылды", – деп хабарлады Ақтөбе облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі.
Сонымен қатар, оқиға орнында тергеу-тексеру тобы жұмыс істеп жатыр.
"Қажетті процестік әрекеттер жасалып, аумақ тексерілуде, заттай дәлелдемелер жинақталуда. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр, тиісті сот-медициналық сараптамалар тағайындалды", – деп хабарлады полиция.
Айта кетейік, 18 қарашада Алматы облысында 14 жасар мектеп оқушысының қатал соққыдан кейін қайтыс болғаны туралы хабарланған болатын. Отбасыларының айтуынша, жоғары сынып оқушылары жасөспірімді өздеріне ертіп әкеліп, ұрып-соққан.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript