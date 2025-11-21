#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
518.19
597.32
6.43
Оқиғалар

Ақтөбеде бес бала жетім қалды: полиция ата-ананың өліміне қатысты тергеу жүргізіп жатыр

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.11.2025 16:25 Фото: Zakon.kz
2025 жылғы 20 қарашада Ақтөбеде ерлі-зайыптылар жоғалып кетті. Оларды іздеуге еріктілер де тартылды. 21 қарашада олардың мәйіті табылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілердегі ақпаратқа қарағанда, олардың бес баласы қалған. Болжам бойынша, ер адам әйелін өлтіріп, кейін өзін-өзі өлтірген болуы мүмкін.

"1986 жылы туған әйелдің зорлық белгілері бар денесі табылуына байланысты полиция қылмыстық іс қозғады. Одан кейінгі іс-шаралар барысында оның күйеуінің денесі де, өмір белгілері жоқ, асылып тұрған күйінде табылды", – деп хабарлады Ақтөбе облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Сонымен қатар, оқиға орнында тергеу-тексеру тобы жұмыс істеп жатыр.

"Қажетті процестік әрекеттер жасалып, аумақ тексерілуде, заттай дәлелдемелер жинақталуда. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайы анықталып жатыр, тиісті сот-медициналық сараптамалар тағайындалды", – деп хабарлады полиция.

Айта кетейік, 18 қарашада Алматы облысында 14 жасар мектеп оқушысының қатал соққыдан кейін қайтыс болғаны туралы хабарланған болатын. Отбасыларының айтуынша, жоғары сынып оқушылары жасөспірімді өздеріне ертіп әкеліп, ұрып-соққан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
"Үй-үйді аралап, жеке деректерін сұрайды": Оқу-ағарту министрлігі ескерту жасады
17:28, Бүгін
"Үй-үйді аралап, жеке деректерін сұрайды": Оқу-ағарту министрлігі ескерту жасады
Ақтөбеде жоғалып кеткен 4 жасар бала әлі табылмай жатыр
19:43, 29 желтоқсан 2022
Ақтөбеде жоғалып кеткен 4 жасар бала әлі табылмай жатыр
Алматы тауларында Аустралиядан келген турист жоғалып кетті
10:01, 23 мамыр 2023
Алматы тауларында Аустралиядан келген турист жоғалып кетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: