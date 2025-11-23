Қарағандыда ағаштан түсе алмай тұрған мысыққа көмек көрсетілді
Қарағандыда ТЖМ қызметкерлері ағашқа шығып кетіп, одан өз бетімен түсе алмаған мысықты құтқарды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ 2025 жылы 23 қарашада 112 пультіне Қарағанды қаласының Әлихан Бөкейхан ауданында орналасқан тұрғын үйдің жанындағы ағашқа мысық шығып, өз бетінше түсе алмай тұрғаны туралы ақпарат келіп түскенін хабарлады.
"Оқиға орнына ТЖМ Жедел-құтқару жасағының құтқарушылары келіп, үш иінді баспалдақтың көмегімен ағашқа шығып, мысықты аман-есен түсіріп, иесіне табыстады. Біз үшін әрбір өмір маңызды!", делінген төменшеліктер хабарламасында.
Бұған дейін Қарағанды облысында құтқарушылар терең шұңқырға түсіп кеткен итті құтқарғанын жазғанбыз.
