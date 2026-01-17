Қарағандыда өрт сөндірушілер түтінге бөккен тұрғын үйден 10 адам мен уланған мысықты да эвакуациялады
Сурет: ҚР ТЖМ
Қарағандыда өрт сөндірушілер көпқабатты тұрғын үйдегі пәтерлердің бірінде болған өрт кезінде 10 адамды эвакуациялап, мысықты да өрттен құтқарды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, Лобода көшесінде орналасқан бес қабатты тұрғын үйдің үшінші қабатындағы пәтерде тұрмыстық заттар мен жиһаз отқа оранған.
"ТЖМ қызметкерлерінің жедел әрекетінің арқасында құтқару қалпағын пайдаланып 2 адамды, баспалдақ арқылы 8 адамды эвакуациялады. Тұрғындарды жылыту үшін "Вахтовка" арнайы техникасы жұмылдырылды. Жеті тұрғын, оның ішінде екі бала жылыту пунктіне жеткізілдіә, делінген төтеншеліктер хабарламасында.
Оқиға орнында ТЖМ АМО дәрігерлері эвакуацияланғандарға қажетті көмек көрсетті.
Сондай-ақ өрт кезінде түтінге уланып қалған үй жануары құтқарылды. Құтқарушылар түтінге толы пәтерден ес-түссіз күйде жатқан мысықты сыртқа алып шықты. Құйрықты жануардың тынысы әлсірегендіктен, оған тыныс алу аппараты арқылы алғашқы көмек көрсетіліп, жағдайы тұрақтандырылған соң иесіне табысталды.
"Жануардың иесі құтқарушыларға жедел әрекеттері үшін алғыс білдірді", делінген хабарламада.
Өрт толықтай сөндірілді. Зардап шеккендер жоқ.
