Оқиғалар

Атырауда көп қабатты тұрғын үйден өрт шығып, жеті адам құтқарылды

Өрт, Атырау, көп қабатты тұрғын үй, эвакуация, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.02.2026 11:29 Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
2026 жылы 28 ақпанда ТЖМ қызметкерлері тоғыз қабатты тұрғын үйде болған өрт кезінде жеті адамды құтқарып, аман алып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, Атырау қаласының Алмагүл ақшам ауданында тоғыз қабатты тұрғын үйдің екінші қабатындағы подъезде электр сымдарының қысқа тұйықталуы орын алды. Салдарынан екінші және үшінші қабаттағы электр қораптары өртенді.

"ТЖМ күштері баспалдақ арқылы жеті адамды, оның ішінде бес баланы құтқарды; 36 адам эвакуацияланды, оның ішінде 10 бала бар". ҚР ТЖМ

Өрт қысқа мерзімде сөндірілді, зардап шеккендер жоқ.

Бұған дейін Алматыдағы көшелердің бірінде полицейлер қаптап, абыр-сабыр болғаны хабарланған. Оған көшеде жатқан қараусыз чемодан түрткі болған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
"Арнайы қалпақ кигізді". Қарағандыда көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, 17 адам құтқарылды
22:55, 19 қыркүйек 2024
"Арнайы қалпақ кигізді". Қарағандыда көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, 17 адам құтқарылды
Талдықорғанда түтінге толған үйден жеті бала құтқарылды
16:58, 07 қаңтар 2026
Талдықорғанда түтінге толған үйден жеті бала құтқарылды
Петропавлда көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, 220 адам эвакуацияланды
21:34, 17 қыркүйек 2024
Петропавлда көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, 220 адам эвакуацияланды
"Арнайы қалпақ кигізді". Қарағандыда көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, 17 адам құтқарылды
22:55, 19 қыркүйек 2024
11:40, Бүгін
Очередной провал: второй дзюдоист из Казахстана потерпел фиаско на Grand Slam в Ташкенте
Талдықорғанда түтінге толған үйден жеті бала құтқарылды
16:58, 07 қаңтар 2026
11:11, Бүгін
Первая потеря: казахстанский дзюдоист проиграл стартовую схватку на топ-турнире в Ташкенте
Петропавлда көпқабатты тұрғын үйден өрт шығып, 220 адам эвакуацияланды
21:34, 17 қыркүйек 2024
10:48, Бүгін
Кайрат Боранбаев назвал самых высокооплачиваемых футболистов "Кайрата"
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
10:02, Бүгін
Казахстанские таеквондисты добились успеха на топ-турнире в Болгарии
