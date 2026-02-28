Атырауда көп қабатты тұрғын үйден өрт шығып, жеті адам құтқарылды
Сурет: ҚР ТЖМ баспасөз қызметі
2026 жылы 28 ақпанда ТЖМ қызметкерлері тоғыз қабатты тұрғын үйде болған өрт кезінде жеті адамды құтқарып, аман алып қалды, деп хабарлайды Zakon.kz.
ҚР ТЖМ баспасөз қызметінің хабарлауынша, Атырау қаласының Алмагүл ақшам ауданында тоғыз қабатты тұрғын үйдің екінші қабатындағы подъезде электр сымдарының қысқа тұйықталуы орын алды. Салдарынан екінші және үшінші қабаттағы электр қораптары өртенді.
"ТЖМ күштері баспалдақ арқылы жеті адамды, оның ішінде бес баланы құтқарды; 36 адам эвакуацияланды, оның ішінде 10 бала бар". ҚР ТЖМ
Өрт қысқа мерзімде сөндірілді, зардап шеккендер жоқ.
