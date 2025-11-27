#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
516.86
598.68
6.58
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
516.86
598.68
6.58
Оқиғалар

Көзінен айырылған әскери қызметші өз жұмысында қалатын болады - Қорғаныс министрлігі

Серік Борамбаев, Астана, Жамбыл облысы, көзінен айырылған, әскери қызметші, түсініктеме, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.11.2025 19:50 Сурет: Zakon.kz/Оксана Даирова
Қорғаныс министрінің орынбасары Серік Борамбаев Мәжіліс дәлізінде журналистерге берген сұқбатында Жамбыл облысында басына бөтелке жарамын деп көзінен айырылған әскери қызметшіге қатысты түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Серік Борамбаев мұндай оқиғаның орын алғанын зор өкінішпен мойындады.

"Ант қабылдау кезінде арнайы бөлім ант қабылдаушы жастардың туыстары мен жақындарына арналған шарада өз дағдыларын көрсету туралы шешім қабылдады. Бірақ қауіпсіздік шараларын бұзу салдарынан келісімшартпен әскерге келген қызметкер жарақат алды. Оған дереу медициналық көмек көрсетілді, одан кейін ауруханаға жеткізіліп, офтальмологиялық орталыққа да апарылды. Барлық көмек көрсетілді", - деді ол.

Алайда, оның айтуынша, көру қабілеті әлі толық қалпына келмеген. 

"Бірақ соған қарамастан, шешім қабылданды: ол Қарулы Күштер қатарында қалып, қызметін жалғастырады және оған одан әрі көмек көрсетіледі. Қызмет етуіне мүмкіндік беретін бізде лауазымдар бар. Бұл ретте екі аяғы жоқ болса да қызмет еткен секілді бізде көптеген мысалдар бар. Өтемақы да береміз. Оның көлемі әскери-дәрігерлік комиссиядан өткеннен кейін айқындалатын болады", – деп атап өтті вице-министр.

Сондай-ақ, оның айтуынша, аталған факті бойынша қызметтік тексеру жүргізілуде.

"Бүгінгі күні қызметтік тергеу тағайындалды және жақын арада шешім қабылданады. Бұл іс Қорғаныс министрінің жеке бақылауында. Бұл шоу емес. Бұл өз жауынгерлік дайындығын көрсету ниетінен туындаған жайт. Әскери қызмет әр қадам сайын тәуекелдермен байланысты", деп сөзін түйіндеді Серік Борамбаев.

Бұған дейін Жамбыл облысында салтанатты шарада өнер көрсетіп, басына бөтелке жарған сарбаз бір көзінен айырылғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Ақысын төлеп, әскери дайындық курсынан кімдер өте алады - Қорғаныс министрлігі түсініктемесі
19:39, Бүгін
Ақысын төлеп, әскери дайындық курсынан кімдер өте алады - Қорғаныс министрлігі түсініктемесі
Қазақстанда экономикалық қылмыскерлердің реестрі түзілмек
18:49, 16 мамыр 2025
Қазақстанда экономикалық қылмыскерлердің реестрі түзілмек
Талғардағы УҰИ-дан қашқан күдікті: Немқұрайлылық фактісі бойынша іс қозғалды
17:41, 23 қазан 2024
Талғардағы УҰИ-дан қашқан күдікті: Немқұрайлылық фактісі бойынша іс қозғалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: