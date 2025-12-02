Жамбыл облысының тұрғыны 14 жасар мүмкіндігі шектеулі қызы туралы қорқынышты мәлімдеме жасады
Жамбыл облысының Кордай ауданының отбасы 14 жасар мүмкіндігі шектеулі қызы бірнеше рет ұрланғанын жариялады. Белгілі болғандай, қыз жүкті болып қалды. Өңірлік полиция департаментінің (ПД) баспасөз қызметі болған оқиғаға пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отбасының әлеуметтік желілерде жариялаған мәліметіне сәйкес:
"14 жасар мүмкіндігі шектеулі қыз екі рет ұрланған және жыныстық зорлыққа ұшыраған, нәтижесінде жүкті болды. Анасының айтуынша, құқық қорғау органдарына шағым беріліп жатқанда қыз үшінші рет ұрланып, қайтадан зорлық көрді. Зардап шеккен отбасы істің тергеуі баяу жүріп жатқанына шағымданды.
Алайда Zakon.kz тілшісінің сауалына полиция былай жауап берді:
"Анасының кәмелетке толмаған қызына қатысты заңсыз әрекеттер туралы арызы бойынша полиция дереу сотқа дейінгі тергеуді бастады. Күдікті жедел анықталып, полиция бөліміне жеткізілді".
Қазіргі уақытта барлық қажетті тергеу және процессуалдық әрекеттер жүргізілуде.
"Қылмыстық процестің барлық қатысушыларының деректері тексерілуде, дәлелдер жиналуда. Тергеу органдары істің барлық мән-жайын мұқият анықтап, зерттеп жатыр. Толық және жан-жақты тергеу нәтижесі бойынша заңды және негізді процессуалдық шешім қабылданады", – деп хабарлады Жамбыл облысы ПД баспасөз қызметі.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процессуалдық кодексінің 201-бабына сәйкес, тергеу мүддесінде басқа мәліметтер жарияланбайды.
Бұған дейін Тасқаладағы 5 жасар қызға қатысты зорлық фактісі бойынша Оралда сот жүріп жатқаны хабарланған болатын.
