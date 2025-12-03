#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.89
587.54
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.89
587.54
6.48
Оқиғалар

Бет-жүзін толық тұмшалағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылады

Население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, люди, молодежь, толпа, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 20:59 Фото: Zakon.kz
Елімізде бетін толық жауып жүруге, сондай-ақ жүргізуші куәлігі жоқ азаматтардың электр самокат тізгіндеуіне қатысты талаптар күшейтілмек. Бұл өзгерістер Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекске енгізілетін түзетулер топтамасында қарастырылды.

Түзетулерге сәйкес, бет-жүзін толығымен жасырған адамдар әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Алғаш рет анықталған жағдайда ескерту жасалады. Қайталанса — 10 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде, яғни шамамен 40 мың теңге айыппұл салынады, деп жазады qazaqstan.tv.

Мәжіліс депутаты Үнзила Шапақтың айтуынша, тыйым тек көзден басқа барлық бөлігін бүркеп тастайтын киімге қатысты.

"Бұл – ниқаб. Біз айтып отырған тыйым – бет-әлпетті толық жабуға қатысты. Медициналық маскаға тыйым салынбайды", – деді депутат.

Электр самокатқа қатысты талаптар қатаңдайды

Заң жобасында электр самокатты жалға беретін компанияларға да қосымша міндеттер жүктеледі. Ендігі талаптар:

  • әр самокаттың тіркеу нөмірі болуы тиіс;
  • жалға беруші тұтынушыға қауіпсіздік ережелерін түсіндіруге міндетті;
  • самокатты ретсіз қалдырып, жаяу жүргіншілерге кедергі келтірілсе, айыппұл салынады;
  • көлік жүретін жолмен самокат айдау үшін міндетті сақтандыру, тіркеу нөмірі және жүргізуші куәлігі қажет;
  • тізгіндеушінің жасы 18-ден жоғары болуы керек.

Мәжіліс депутаты Магеррам Магеррамов былай деді:

"Жолмен жүретіндер міндетті түрде жүргізуші куәлігіне ие болуы керек. Ал саябақ пен арнайы жолақтарда мұндай талап қойылмайды".

Оның айтуынша, жаңа нормаларға сәйкес самокат жүргізушілері көлік жүргізушілерімен бірдей жауапкершілікке тартылады.

Заң жобасы Мәжілісте мақұлданып, Сенаттың қарауына жолданды. Қолдау тапса, Президентке қол қоюға жіберіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Президент өзгерістер енгізілген Әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне қол қойды
18:21, 06 ақпан 2023
Президент өзгерістер енгізілген Әкімшілік құқық бұзушылық кодексіне қол қойды
Қазақстандықтар ұсақ бұзақылық жасағаны үшін қоғамдық жұмысқа тартылады
19:14, 10 қаңтар 2025
Қазақстандықтар ұсақ бұзақылық жасағаны үшін қоғамдық жұмысқа тартылады
Қазақстанда телефон алаяқтығы үшін абоненттік нөмірлерді беретін адамдар жазаланады
13:11, 20 қазан 2023
Қазақстанда телефон алаяқтығы үшін абоненттік нөмірлерді беретін адамдар жазаланады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: