Астанада ірі өрт: автокөліктер мен қонақүй жанды
Астанада Сарыарқа ауданындағы Бекетай көшесінде ірі өрт шықты. Zakon.kz хабарлауынша, екі қабатты ғимараттың бірінші қабатындағы гаражда екі көлік өртеніп, жалын жақын орналасқан төрт қабатты қонақүйдің шатырына ауысқан.
Төтенше жағдайлар қызметінің мәліметінше, өрт ауданы шамамен 150 шаршы метрді қамтыған.
Оқиға орнында жедел штаб құрылып, өртті сөндіру үшін екі бөлімше жұмыс істеп, су үздіксіз беріліп отырған. Өрт сөндірушілер шатырды ашып, жалынның таралуын алдын алу үшін жұмыс жүргізді.
Қаза немесе зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ.
Еске салсақ, бұған дейін Ақтау қаласы маңындағы электр қосалқы станциясында болған апаттың егжей-тегжейі анықталған еді.
