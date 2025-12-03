#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.89
587.54
6.48
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
503.89
587.54
6.48
Оқиғалар

Астанада ірі өрт: автокөліктер мен қонақүй жанды

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарный кран, тушение пожара, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.12.2025 21:34 Фото: Zakon.kz
Астанада Сарыарқа ауданындағы Бекетай көшесінде ірі өрт шықты. Zakon.kz хабарлауынша, екі қабатты ғимараттың бірінші қабатындағы гаражда екі көлік өртеніп, жалын жақын орналасқан төрт қабатты қонақүйдің шатырына ауысқан.

Төтенше жағдайлар қызметінің мәліметінше, өрт ауданы шамамен 150 шаршы метрді қамтыған.

Оқиға орнында жедел штаб құрылып, өртті сөндіру үшін екі бөлімше жұмыс істеп, су үздіксіз беріліп отырған. Өрт сөндірушілер шатырды ашып, жалынның таралуын алдын алу үшін жұмыс жүргізді.

Қаза немесе зардап шеккендер туралы ақпарат жоқ.

Еске салсақ, бұған дейін Ақтау қаласы маңындағы электр қосалқы станциясында болған апаттың егжей-тегжейі анықталған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Өcкемендегі өрт кезінде құтқарушылар 15 тұрғынды эвакуациялады
16:03, 08 қыркүйек 2024
Өcкемендегі өрт кезінде құтқарушылар 15 тұрғынды эвакуациялады
Павлодарда өрт сөндірушілер қызыл жалыннан үш баланы құтқарып қалды
22:09, 24 сәуір 2025
Павлодарда өрт сөндірушілер қызыл жалыннан үш баланы құтқарып қалды
Астанада фитнес орталықта өрт шықты
19:53, 18 қаңтар 2025
Астанада фитнес орталықта өрт шықты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: