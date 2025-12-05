#Халық заңгері
Оқиғалар

Петропавлда полицейлер тыйым салынған темекі өнімдерін тәркіледі

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.12.2025 16:55 Фото: Zakon.kz
Петропавлда полиция басқармасының қызметкерлері көңіл көтеру орындарына рейд жүргізді. Рейдтің мақсаты — заңмен тыйым салынған қоғамдық орындарда темекі өнімдерін, соның ішінде кальян тұтыну фактілерін анықтау.

Қалалық полиция басқармасы бастығының орынбасары Қайырбек Баймонкенов жетекшілік еткен учаскелік инспекторлардың мобильді тобы орталықтағы бірнеше мекемені тексерді.

Горький көшесі мен Казахстанская правда көшесіндегі екі барда кальян шегудің екі фактісі анықталды. Тұтынған азаматтар мен бар иелері жауапкершілікке тартылды.

Үш кальян тәркіленді. Кафе, бар, мейрамханалар — қоғамдық орындар, оларда темекі өнімдерін, соның ішінде кальянды тұтынуға заңмен тыйым салынған.

Мұндай құқық бұзушылық үшін мекеме иелеріне кальян ұсынғаны үшін 60 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл қарастырылған.

Биыл Петропавл қаласында полиция қызметкерлері темекі өнімдерін, соның ішінде кальянды тұтыну тыйымын бұзудың 420-дан астам фактісін анықтады.

Облыс бойынша — 545 факт. "Заң мен Тәртіп" тұжырымдамасын қоғамда нығайту және құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатындағы тосын рейдтер жалғасуда.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
