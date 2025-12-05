Петропавлда полицейлер тыйым салынған темекі өнімдерін тәркіледі
Қалалық полиция басқармасы бастығының орынбасары Қайырбек Баймонкенов жетекшілік еткен учаскелік инспекторлардың мобильді тобы орталықтағы бірнеше мекемені тексерді.
Горький көшесі мен Казахстанская правда көшесіндегі екі барда кальян шегудің екі фактісі анықталды. Тұтынған азаматтар мен бар иелері жауапкершілікке тартылды.
Үш кальян тәркіленді. Кафе, бар, мейрамханалар — қоғамдық орындар, оларда темекі өнімдерін, соның ішінде кальянды тұтынуға заңмен тыйым салынған.
Мұндай құқық бұзушылық үшін мекеме иелеріне кальян ұсынғаны үшін 60 айлық есептік көрсеткішке дейін айыппұл қарастырылған.
Биыл Петропавл қаласында полиция қызметкерлері темекі өнімдерін, соның ішінде кальянды тұтыну тыйымын бұзудың 420-дан астам фактісін анықтады.
Облыс бойынша — 545 факт. "Заң мен Тәртіп" тұжырымдамасын қоғамда нығайту және құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатындағы тосын рейдтер жалғасуда.