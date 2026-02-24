#Референдум-2026
Спорт жаңалықтары
-3°
$
497.33
586.7
6.48
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Спорт жаңалықтары
-3°
$
497.33
586.7
6.48
Оқиғалар

Елордада жыл басынан бері кальянға қатысты 1600-ге жуық құқық бұзушылық анықталды

24.02.2026 11:16
Астана қаласы полиция департаментінің қызметкерлері заңмен тыйым салынған орындарда кальян шегу деректерінің жолын кесуге бағытталған профилактикалық тексерулерді жалғастырып жатыр.

Жыл басынан бері қоғамдық тамақтану орындарында кальян мен темекі өнімдерін тұтынуға байланысты шамамен 1600-ге жуық құқық бұзушылық дерегі тіркелді.

Кезекті рейдтік іс-шара барысында полицейлер қаладағы мекемелердің бірінде заң бұзушылықты анықтады: келуші ғимарат ішінде кальян шеккен.

Құқық бұзушы заң аясында жауапқа тартылды. Еске саламыз, Қазақстанда мейрамханаларда, барларда, клубтарда және өзге де қоғамдық орындарда кальян шегуге тыйым салынған.

Полиция тұрғындарды қолданыстағы заңнаманы сақтауға, ал мекеме иелерін өз аумағында белгіленген талаптардың орындалуын қадағалауға шақырады. Профилактикалық тексерулер алдағы уақытта да жалғасады.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
