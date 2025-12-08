ШҚО-да жол апатынан үш адам қаза тапты
2025 жылғы 7 желтоқсанда Шығыс Қазақстан облысындағы тасжолда Toyota Corona Premio мен Toyota Hilux көліктері соқтығысып, салдарынан үш адам қаза тапты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қайғылы оқиға Шемонаиха – Усть-Таловка автожолының жетінші шақырымында болды. ШҚО ПД баспасөз қызметінің мәліметінше, Toyota Corona Premio жүргізушісі мен екі жолаушы алған жарақаттарынан қайтыс болды.
Жол апаты фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Аймақ полициясы жүргізушілерді жол ережелерін қатаң сақтауға, қауіпсіз жылдамдықты таңдауға және жолда мүмкіндігінше мұқият болуға шақырады.
Бұған дейін Астанада шағын автобус пен жолаушылар автобусы соқтығысып, бір адам қаза тапқаны хабарланған болатын.
